Marco Rubio Jaishankar Call: ‘ईरानी तेल की तस्करी बर्दाश्त नहीं’, विदेश मंत्री जयशंकर से बातचीत में अमेरिका ने दिखाया कड़ा रुख

Marco Rubio Jaishankar Call
Marco Rubio Jaishankar Call: अमेरिकी विदेश विभाग ने जारी बयान में बताया कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कल भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर से बातचीत की थी। दोनों नेताओं के बीच होर्मुज जलडमरूमध्य में हाल के घटनाक्रमों पर चर्चा हुई। अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार, रुबियो ने कहा कि क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सभी कमर्शियल जहाजों को अमेरिकी बलों के निर्देशों का तुरंत पालन करना चाहिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अमेरिकी नाकेबंदी के उल्लंघन और ईरानी तेल के अवैध परिवहन को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
इससे पहले विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी थी कि उनकी अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से बातचीत हुई है। जयशंकर ने कहा कि उन्होंने खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना की कार्रवाई को लेकर भारत का कड़ा विरोध दर्ज कराया है।
जयशंकर ने लिखा, "आज शाम अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से बात हुई। मैंने खाड़ी में अमेरिकी नौसेना की कार्रवाई पर भारत का कड़ा विरोध दोहराया, जिसमें तीन भारतीय नाविकों की मौत हो गई। वाणिज्यिक शिपिंग पर इस तरह की घातक कार्रवाई को उचित नहीं ठहराया जा सकता।"
दरअसल, बुधवार को ओमान की खाड़ी में अमेरिका ने एमटी सेटेबेल्लो (MT Settebello) नाम के जहाज पर हमला किया था। अमेरिकी सेना ने बाद में आरोप लगाया कि यह जहाज ईरानी बंदरगाहों पर लागू नौसैनिक नाकेबंदी का उल्लंघन कर रहा था।
हमले के समय जहाज पर 24 भारतीय नाविक सवार थे। इनमें से 21 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया था, जबकि बाद में तीन भारतीय नाविकों की मौत की पुष्टि हुई। इस घटना के बाद भारत ने अमेरिका के समक्ष अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी।
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