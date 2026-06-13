Marco Rubio Jaishankar Call: ‘ईरानी तेल की तस्करी बर्दाश्त नहीं’, विदेश मंत्री जयशंकर से बातचीत में अमेरिका ने दिखाया कड़ा रुख

Marco Rubio Jaishankar Call: अमेरिकी विदेश विभाग ने जारी बयान में बताया कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कल भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर से बातचीत की थी। दोनों नेताओं के बीच होर्मुज जलडमरूमध्य में हाल के घटनाक्रमों पर चर्चा हुई। अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार, रुबियो ने कहा कि क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सभी कमर्शियल जहाजों को अमेरिकी बलों के निर्देशों का तुरंत पालन करना चाहिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अमेरिकी नाकेबंदी के उल्लंघन और ईरानी तेल के अवैध परिवहन को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।