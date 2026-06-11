Indian Seafarers Safety: एक हफ्ते में 3 जहाजों पर अमेरिकी हमला, भारतीय नाविकों की सुरक्षा पर उठे सवाल

US Attack on Indian Crewed Tanker: ओमान के पास इस हफ्ते तीन अलग-अलग मालवाहक जहाज अमेरिकी कार्रवाई का शिकार हुए हैं। इन तीनों जहाजों पर भारतीय चालक दल के सदस्य सवार थे। इनमें से एक जहाज पर हुए हमले में तीन भारतीय नाविकों की मौत हो गई, जबकि बाकी भारतीयों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस मामले को लेकर भारत ने अमेरिका के सामने कड़ा विरोध भी दर्ज कराया है।