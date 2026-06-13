कैसे चीन की जाल में फंसता जा रहा लैटिन अमेरिका? तांबा-लिथियम भी उसके कंट्रोल में, मजदूर-सामान सब ‘जिनपिंग’ भेज रहे!

लैटिन अमेरिकी देशों में चीन से जुड़े बड़े-बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अब वहां की सरकारों और संस्थाओं की स्वतंत्रता को चुनौती दे रहे हैं। तेज रफ्तार से बन रहे ये प्रोजेक्ट्स लोकल निगरानी, पारदर्शिता और तकनीकी जांच को पीछे छोड़ रहे हैं, जिससे लंबे समय में इन देशों पर चीन की निर्भरता बढ़ती जा रही है।