US-Iran Conflict: 24 घंटे में फाइनल हो जाएगी अमेरिका-ईरान डील, पाक पीएम शहबाज शरीफ का बयान

US-Iran Deal : अमेरिका और ईरान में तनाव के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि अमेरिका-ईरान शांति समझौता 24 घंटे के अंदर फाइनल हो सकता है। इससे ऐसा लग रहा है कि दोनों देशों के बीच शांति समझौते की प्रक्रिया पहले से कहीं अधिक एकदम करीब ही है। उनका कहना है कि पाकिस्तान इस समझौते पर इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के लिए तैयार है, इसके बाद अगले सप्ताह तकनीकी वार्ता होगी। जंग के विरोधियों और मध्यस्थों का दावा किया है कि एक अरसे से प्रतीक्षित समझौता अब अंतिम चरण में है, हालांकि होर्मुज जलडमरूमध्य में महीनों से चल रहे इस युद्ध के दौरान नई झड़पें हुई हैं।