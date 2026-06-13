भारतीय नाविकों की मौत पर ईरान-अमेरिका में ठनी, ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के दावों को बताया बेबुनियाद

ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने 'X' पर बयान जारी करते हुए हमलों में मारे गए भारतीय नागरिकों के प्रति संवेदना व्यक्त की और अंतरराष्ट्रीय जवाबदेही की मांग की। उन्होंने सोशल मीडिया ‘X’ पर पोस्ट में लिखा, 'भारतीय वाणिज्यिक जहाजों पर अमेरिका के क्रूर हमले, जिनमें कम से कम तीन भारतीय नागरिकों की मौत हुई, अमेरिका की सशस्त्र डकैती और समुद्री लूट की नीति का स्पष्ट प्रमाण हैं। हम मृत भारतीय नाविकों के परिवारों और मित्रों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। हम भारतीय जनता एवं सरकार के प्रति अपनी हार्दिक शोक-संवेदना प्रकट करते हैं।'