शहबाज शरीफ ने ट्रंप को दिया भारत और पाकिस्तान में युद्ध रुकवाने का क्रेडिट, कहा- हम हमेशा आभारी रहेंगे

हालांकि भारत हर मौके पर पाकिस्तान और ट्रंप दोनों के दावों को खारिज करता आया है। नई दिल्ली का कहना है कि युद्धविराम किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता से नहीं बल्कि दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच सीधे संवाद से हुआ था। विदेश मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर ने कहा था कि यह समझौता दोनों देशों के डीजीएमओ स्तर की बातचीत के बाद बना। भारत ने यह भी कहा कि अमेरिका के साथ किसी बातचीत में व्यापार या टैरिफ जैसे मुद्दे शामिल नहीं थे। भारत का रुख रहा है कि जम्मू कश्मीर और सीमा सुरक्षा से जुड़े मामले द्विपक्षीय स्तर पर ही सुलझाए जाएंगे।