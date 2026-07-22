Venezuela के पूर्व राष्ट्रपति मादुरो की US कोर्ट में पेशी, ड्रग तस्करी मामले में होगी अहम सुनवाई

वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की कोर्ट में पेशी, Photo- ANI
Former Venezuela President Case: वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस बुधवार को अमेरिकी अदालत में पेश होंगे। यह पेशी ड्रग तस्करी के मामले में आगे के कार्यक्रम पर सुनवाई के लिए है, जिसमें जून 2027 में मुकदमा शुरू होने की संभावित तारीख भी शामिल है। मैनहट्टन की फेडरल कोर्ट में अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट जज एल्विन हेलरस्टीन के सामने हाई-प्रोफाइल मामले की सुनवाई होगी।
अमेरिका ने वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को एक भ्रष्ट तानाशाह माना है। जिसकी इकॉनमी के मिसमैनेजमेंट की वजह से अर्थव्यवस्था गिर गई, और उन पर 2018 और 2024 में अपने रीइलेक्शन वोटों में धांधली करने का आरोप लगा। 2019 में उन्हें वेनेजुएला के असली प्रेसिडेंट के तौर पर पहचानना बंद कर दिया।
अमेरिकी स्पेशल फोर्सेज ने 3 जनवरी की रात प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर एक रेड के दौरान काराकस में भारी सुरक्षा वाले घर से मादुरो और फ्लोरेस को पकड़ा।
उन्हें न्यूयॉर्क लाया गया, जहां उन पर तेल से अमीर दक्षिण अमेरिकी देश में अपनी लीडरशिप पोजीशन का इस्तेमाल करके कोकीन की शिपमेंट को आसान बनाने के आरोप लगाए गए थे। उन्होंने खुद को बेगुनाह बताया है।
दोनों पक्षों के वकीलों ने प्रस्ताव दिया कि केस खारिज करवाने के लिए मादुरो के कानूनी मोशन का पहला राउंड 2 सितंबर को होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसमें शायद केस को इस आधार पर खारिज करने का मोशन शामिल होगा कि एक सॉवरेन स्टेट के हेड के तौर पर उन्हें प्रॉसिक्यूशन से इम्यून होना चाहिए।
5 जनवरी को मादुरो की पहली कोर्ट में पेशी के दौरान, उनके डिफेंस लॉयर बैरी पोलाक ने सुझाव दिया कि वह इस आधार पर भी इंडिक्टमेंट को चुनौती दे सकते हैं कि मादुरो का पकड़ा जाना शायद लीगल नहीं था।
मादुरो के कार्यकाल के दौरान 2013 से पकड़े जाने तक वेनेजुएला का नेतृत्व करते समय वाशिंगटन के साथ रिश्ते अच्छे नहीं थे। उन्होंने 5 जनवरी को अपनी पेशी के दौरान खुद को युद्धबंदी कहा। उन्होंने लंबे समय से अमेरिका पर OPEC देश के बड़े तेल भंडार पर ज्यादा कंट्रोल पाने के लिए उन्हें हटाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है।
मादुरो के बाद वेनेजुएला का कामकाज उनकी पूर्व उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज संभाल रही हैं, जिन्होंने ट्रंप प्रशासन के साथ करीबी संबंध बनाए हैं। वॉशिंगटन ने वेनेजुएला के तेल उद्योग पर लगे प्रतिबंधों में ढील दी है और विदेशी कंपनियों ने देश में तेल और गैस परियोजनाओं का विस्तार किया है। बीते दिनों वेनजुएला तट पर आए दो भूकंपों में 5,000 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद अमेरिकी सेना ने राहत सहायता उपलब्ध कराई है।
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