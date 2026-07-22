Venezuela के पूर्व राष्ट्रपति मादुरो की US कोर्ट में पेशी, ड्रग तस्करी मामले में होगी अहम सुनवाई

मादुरो के बाद वेनेजुएला का कामकाज उनकी पूर्व उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज संभाल रही हैं, जिन्होंने ट्रंप प्रशासन के साथ करीबी संबंध बनाए हैं। वॉशिंगटन ने वेनेजुएला के तेल उद्योग पर लगे प्रतिबंधों में ढील दी है और विदेशी कंपनियों ने देश में तेल और गैस परियोजनाओं का विस्तार किया है। बीते दिनों वेनजुएला तट पर आए दो भूकंपों में 5,000 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद अमेरिकी सेना ने राहत सहायता उपलब्ध कराई है।