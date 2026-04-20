US-Israel-Iran War: बातचीत से पहले फिर युद्ध शुरू? होर्मुज में ईरान ने अमेरिका को दिया जवाब, दो जहाजों पर किया ड्रोन हमला

ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि चेतावनी के बावजूद जहाज नहीं रुका, जिसके बाद अमेरिकी नौसेना ने उस पर कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि इस समय जहाज पूरी तरह हमारे नियंत्रण में है और हम जांच कर रहे हैं कि उसमें क्या है। अमेरिका का दावा है कि यह जहाज ट्रेजरी प्रतिबंधों के तहत था और कथित तौर पर अवैध गतिविधियों में शामिल था।