‘हमारी डील होगी क्योंकि मुझे आपके पीएम बहुत पसंद है’ टैरिफ की धमकी के बीच ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया दोस्त

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हमारी डील होगी क्योंकि मुझे आपके पीएम बहुत पसंद हैं। वह मेरे अच्छे दोस्त हैं और हमारे संबंध मजबूत हैं। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने भारत पर अमेरिका के साथ वर्षों तक असमान व्यापार व्यवहार करने का आरोप भी लगाया। ट्रंप ने कहा कि भारत अमेरिकी उत्पादों पर भारी टैरिफ लगाता रहा जबकि भारतीय कंपनियों को अमेरिकी बाजार में अपेक्षाकृत आसान पहुंच मिली। उन्होंने दावा किया कि अब उनकी नीतियों के कारण स्थिति बदल रही है और अमेरिका भारत के साथ व्यापार से अधिक लाभ कमा रहा है। ट्रंप के इस बयान को दोनों देशों के बीच जारी व्यापार वार्ता के लिहाज से अहम माना जा रहा है।