होर्मुज में नाकेबंदी के दौरान चीन से आ रहे ईरानी जहाज पर अमेरिकी नेवी ने किया कब्जा, ईरान ने कहा- जल्द जवाब देंगे

US Navy intercept Iranian vessel Touska: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। इसी बीच होर्मुज में नाकेबंदी को पार करने की कोशिश कर रहे ईरानी झंडे वाले कार्गो (मालवाहक जहाज) को अमेरिका नेवी ने अपने कब्जे में ले लिया। इस बात की जानकारी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पोस्ट कर दी। इसके बाद ईरान भड़क गया और उन्होंने जल्द जवाब देने की बात कही।