23 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

‘Shut Up Trump’, ईरान ने उड़ाया ट्रंप का मजाक, एआई वीडियो शेयर कर सीजफायर विस्तार के दावों का किया खंडन

Us Iran War: ईरान ने AI वीडियो के जरिए ट्रंप के सीजफायर फैसले का मजाक उड़ाया है। हैदराबाद स्थित ईरानी वाणिज्य दूतावास द्वारा शेयर किया गया यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Apr 23, 2026

Iran mocks Trump

ईरान ने उड़ाया ट्रंप का मजाक (फोटो- Iran Consulate - Hyderabad एक्स पोस्ट)

Us Iran War: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। दोनों ही देश अपनी बात से पीछे नहीं हट रहे है जिसके चलते मिडिल ईस्ट में एक बार फिर युद्ध के हालात बन गए है। इसी बीच ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक एआई जनरेटेड वीडियो शेयर कर उनका मजाक उड़ाया है। इस वीडियो के आखिर में ईरान ट्रंप को Shut Up यानी चुप रहो कहता सुनाई दे रहा है। हैदराबाद स्थित ईरानी वाणिज्य दूतावास ने यह व्यंग्यात्मक AI वीडियो शेयर किया है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इसे ईरान में बड़े स्तर पर देखा और साझा किया जा रहा है।

बातचीत की टेबल पर इंतजार करते हुए दिखाए गए ट्रंप

इस 45 सेकंड के वीडियो में AI के जरिए ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और अन्य अधिकारियों को बातचीत की टेबल पर इंतजार करते दिखाया गया है। वीडियो में ट्रंप का कैरिकेचर कहता है कि हम ईरान के साथ बहुत अच्छी बातचीत कर रहे हैं। इसके बाद एक लोकप्रिय कार्टून मीम स्टाइल में समय बीतने का संकेत दिया जाता है, जिससे ट्रंप की निराशा दिखाई जाती है। जैसे-जैसे वीडियो आगे बढ़ता है AI ट्रंप गुस्से में कहते हैं कि अगर ईरान बातचीत के लिए नहीं आया, तो हम उन पर बम गिराएंगे। खाली कुर्सियों को देखकर वह पूछते हैं, तो ईरानी कहां हैं। इसके बाद वीडियो के अंत में एक नोट उन्हें दिया जाता है, जिस पर लिखा होता है, शट अप, ट्रंप।

ट्रंप के सीजफायर बढ़ाने के दावों को वीडियो में किया शामिल

वीडियो के अंत में ट्रंप कहते हैं, ठीक है, फिर मैं पाकिस्तान के अनुरोध पर सीजफायर बढ़ा देता हूं, और वहां से चले जाते हैं। यह हिस्सा सीधे उस वास्तविक बयान से जुड़ा है, जिसमें ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने पाकिस्तान के अनुरोध पर ईरान के साथ सीजफायर को अनिश्चित काल के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। ट्रंप के अनुसार, यह फैसला ईरान को एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार करने के लिए समय देने के उद्देश्य से लिया गया। हालांकि, इस बयान को लेकर ईरान की ओर से स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन AI वीडियो के जरिए अप्रत्यक्ष तौर पर ईरान ने इन दावों का खंडन जरूर किया है।

ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने दिया बयान

सीजफायर पर बातचीत करते हुए ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने कहा, हमने बातचीत में ईमानदारी और गंभीरता के साथ हिस्सा लिया, लेकिन दूसरी ओर से उदासीनता और भरोसे की कमी दिखाई गई। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ईरान ने अभी तक यह तय नहीं किया है कि वह आगामी शांति वार्ता में हिस्सा लेगा या नहीं। इस घटनाक्रम से यह साफ होता है कि ईरान की तरफ से अभी सीजफायर को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति का ईरान के इस वीडियो पर क्या जवाब रहता है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

US Israel Iran War

Published on:

23 Apr 2026 09:33 am

Hindi News / World / ‘Shut Up Trump’, ईरान ने उड़ाया ट्रंप का मजाक, एआई वीडियो शेयर कर सीजफायर विस्तार के दावों का किया खंडन

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

6 महीने तक बंद रहेगा होर्मुज, ईरान ने समुद्र में बिछाई है बारूदी सुरंग, अमेरिका बोला- हटाने में समय लगेगा

विदेश

अब ईरान-अमेरिका के बीच समझौता कराने में जुटा साउथ कोरिया, तेहरान ने विवाद खत्म करने के लिए सामने रखी शर्त!

US-Iran talks, Masoud Pezeshkian statement, Iran US tensions, naval blockade Iran, Strait of Hormuz crisis,
विदेश

‘वे यह कहकर सत्ता में आए थे कि वे युद्ध में नहीं उलझेंगे’, ईरान से तनाव के बीच अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री ने ट्रंप को घेरा

strait of hormuz, war news, war iran news, iran war, us iran, us news, us iran news,
विदेश

ईरान से सीज़फायर के बीच अमेरिकी सेना में बड़ी उठापटक, नेवी सेक्रेटरी की हुई छुट्टी

John Phelan
विदेश

तेल के बाद अब डेटा पर जंग? खाड़ी में इंटरनेट केबल बने नए टारगेट; ईरान ने दी चेतावनी

विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.