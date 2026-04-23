‘Shut Up Trump’, ईरान ने उड़ाया ट्रंप का मजाक, एआई वीडियो शेयर कर सीजफायर विस्तार के दावों का किया खंडन

इस 45 सेकंड के वीडियो में AI के जरिए ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और अन्य अधिकारियों को बातचीत की टेबल पर इंतजार करते दिखाया गया है। वीडियो में ट्रंप का कैरिकेचर कहता है कि हम ईरान के साथ बहुत अच्छी बातचीत कर रहे हैं। इसके बाद एक लोकप्रिय कार्टून मीम स्टाइल में समय बीतने का संकेत दिया जाता है, जिससे ट्रंप की निराशा दिखाई जाती है। जैसे-जैसे वीडियो आगे बढ़ता है AI ट्रंप गुस्से में कहते हैं कि अगर ईरान बातचीत के लिए नहीं आया, तो हम उन पर बम गिराएंगे। खाली कुर्सियों को देखकर वह पूछते हैं, तो ईरानी कहां हैं। इसके बाद वीडियो के अंत में एक नोट उन्हें दिया जाता है, जिस पर लिखा होता है, शट अप, ट्रंप।