‘तुम बेईमान और बेकूफ हो’ सवाल पूछते ही डोनाल्ड ट्रंप महिला पत्रकार पर भड़के, फेंक दिया माइक

बात इतनी बढ़ गई कि ट्रंप ने व्यक्तिगत टिप्पणी करते हुए कहा, 'सच में तुम तो उन्हीं के इशारों पर खेल रही हो। तुम या तो बेईमान हो या फिर बेवकूफ हो।' इसके बाद उन्होंने इंटरव्यू खत्म करते हुए कहा, 'चलो अब इसे यहीं खत्म करते हैं। क्योंकि अब बहुत हो गया। थैंक यू, डार्लिंग।' जाते-जाते उन्होंने प्रेस पर फिर हमला बोला और कहा, 'मैं आपको समय दे चुका हूं। आपको अपनी प्रेस को सुधारना चाहिए, क्योंकि एक बेईमान प्रेस के साथ कोई भी देश कभी महान नहीं बन सकता।' इसके बाद ट्रंप अपनी कुर्सी से उठे, माइक हटाया और स्टूडियो छोड़कर चले गए।