दो साल बाद भारत-नेपाल के बीच हुई बातचीत, विदेश मंत्री शिशिर खनाल बोले- ‘हम एक ही नदियों की संतान हैं’

नेपाल ने भारत से कहा है कि दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे विवादित मुद्दों को सुलझाने के लिए बातचीत के तंत्र को फिर से शुरू किया जाए, ताकि इन मामलों पर चर्चा आगे बढ़ सके। शिशिर खनाल ने सीमा विवाद पर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि सीमा से जुड़े मुद्दे बहुत पुराने और लंबे समय से लंबित हैं। इसलिए हमने यह प्रस्ताव रखा है कि सीमा के मुद्दों पर भी दोनों देशों के बीच कुछ व्यवस्थाएं मौजूद थीं, लेकिन उनमें से कई व्यवस्थाएं निष्क्रिय पड़ी हुई हैं।