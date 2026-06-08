पीओके में क्यों भड़की हिंसा? झड़पों में चार पुलिसकर्मियों समेत 11 लोगों की हुई मौत

Pakistan-occupied Kashmir: पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प में 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 70 से ज्यादा लोग घायल हो गए। वहीं पुलिस के अनुसार हिंसा में चार पुलिस अधिकारियों की भी मृत्यु हुई है और 23 घायल हैं। दरअसल जाइंट अवामी एक्शन कमेटी (जेएएसी) नाम के संगठन पर पांच जून को सरकार ने आतंकवाद विरोधी कानून के तहत प्रतिबंध लगाया था, इससे पीओके में तनाव लगातार बढ़ रहा था। इसे लेकर प्रदर्शन में एक जेएएसी के कार्यकर्ता की गोली लगने से मौत हो गई थी। इसके बाद प्रदर्शनकारी भड़क गए और पुलिसबलों के साथ उनके झड़प शुरू हो गई। रावलकोट के कमिश्नर सरदार वहीद खान ने बताया कि छह प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है। पुलिस ने इसे आतंकवादी हमला करार दिया है। हिंसा में अब तक 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।