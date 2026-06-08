Israel Iran War: ट्रंप से 24 घंटे में दो बार हुई बातचीत के बाद नेतन्याहू का बड़ा फैसला, ईरान पर हमले रोके

Israel Iran War: इजरायल और ईरान के बीच पिछले 24 घंटों में हुए भीषण सैन्य टकराव के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा बयान दिया है। नेतन्याहू ने कहा कि फिलहाल इजरायल ने ईरान पर अपने हमले रोक दिए हैं। हालांकि उन्होंने औपचारिक युद्धविराम (सीजफायर) की घोषणा नहीं की, लेकिन साफ संकेत दिया कि इस समय दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई थम गई है। यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कथित तौर पर नेतन्याहू से बातचीत कर तनाव कम करने की अपील की थी।