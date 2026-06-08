Iran US War Update: जब्त संपत्तियों को लेकर रॉयटर्स की रिपोर्ट पर भड़का ईरान, दावे को बताया बकवास

Iran US War Update: ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव के बीच अब जब्त की गई ईरानी संपत्तियों को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमेरिका भविष्य में ईरान की ओर से होने वाले संभावित नुकसान की भरपाई के लिए उसकी जब्त संपत्तियों का इस्तेमाल अपने क्षेत्रीय सहयोगी देशों की मदद में कर सकता है। इस रिपोर्ट पर ईरान ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे पूरी तरह बेतुका और हास्यास्पद करार दिया है।