समंदर में भड़की आग, खतरे में अपनों की जान! होर्मुज में फंसे अब कैसे हैं हमारे 24 जांबाज भारतीय नाविक

Shipping Ministry : पश्चिम एशिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ते होर्मुज जलडमरूमध्य से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। सोमवार दोपहर करीब 1:30 बजे ओमान के तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे एक कॉमर्शियल जहाज 'एमटी मारिवेक्स' में अचानक भीषण आग लग गई। इस जहाज पर कुल 24 चालक दल के सदस्य सवार थे और राहत की बात यह है कि ये सभी भारतीय हैं। भारत सरकार के जहाजरानी मंत्रालय ने इस घटना की आधिकारिक पुष्टि कर दी है। अब रक्षा मंत्रालय जल्द ही इस बात की फॉरेंसिक और तकनीकी जांच रिपोर्ट शेयर करेगा कि आग लगने की असली वजह शॉर्ट सर्किट थी या फिर समुद्री क्षेत्र में सक्रिय किसी ड्रोन या मिसाइल का हमला।