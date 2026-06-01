India-Oman CEPA: भारत और ओमान के बीच ऐतिहासिक समझौता लागू, 98% भारतीय उत्पादों को मिलेगी ड्यूटी-फ्री एंट्री

पीयूष गोयल ने कहा कि जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओमान की राजधानी मस्कट में कहा था, सीईपीए हमारे साझा भविष्य का खाका है और वह खाका पहले से ही आकार ले रहा है। उन्होंने कहा कि ओमान सिर्फ एक बाजार से कहीं अधिक है, बल्कि यह सोहार , दुक्म और सलालाह के बंदरगाहों के माध्यम से मध्य पूर्व और पूर्वी अफ्रीका के व्यापक खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) देशों और हिंद महासागर की अर्थव्यवस्था का प्रवेश द्वार है।