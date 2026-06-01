ममता बनर्जी का बीजेपी पर हमला, बोलीं- ‘पार्टी तोड़ने की चल रही साजिश, पुलिस भी विधायकों को धमका रही’



ममता बनर्जी की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब हाल ही में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी पर हुए हमलों को लेकर राज्य में राजनीतिक माहौल पहले से ही तनावपूर्ण बना हुआ है। अभिषेक बनर्जी, जिन्हें पार्टी में ममता बनर्जी के बाद सबसे प्रभावशाली नेता माना जाता है, लोगों के हमले के बाद घायल हुए थे और फिलहाल घर पर इलाज करा रहे हैं। अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले का जिक्र करते हुए ममता ने पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि घटना के बाद असली दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। उनके मुताबिक हमले में शामिल बीजेपी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने के बजाय अन्य लोगों को हिरासत में लिया गया। ममता ने यहां तक दावा किया कि बाहर से लोगों को बुलाया गया और उन्हें सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गईं। उन्होंने कहा कि उनके पास इन आरोपों के समर्थन में सबूत भी मौजूद हैं।