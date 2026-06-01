ममता बनर्जी ने उठाया बड़ा कदम, दो विधायकों को किया सस्पेंड

संदीपन ने कहा कि वह उन करीब 60 विधायकों में शामिल थे, जिन्होंने मुख्यमंत्री के आवास पर आयोजित पूर्व निर्धारित बैठक में हिस्सा नहीं लिया था। उन्होंने कहा कि विधानसभा में पार्टी नेता, उपनेता और मुख्य सचेतक (चीफ व्हिप) की नियुक्ति को लेकर पहले ही एक बैठक आयोजित की जा चुकी थी। उस बैठक के संबंध में पार्टी ने एक प्रस्ताव भी पारित किया था, लेकिन बाद में यह मामला जांच के दायरे में इसलिए आया क्योंकि विधानसभा में भेजने से पहले जरूरी प्रोसेस फॉलो नहीं की गई थी। उन्होंने आगे कहा कि इसी के चलते वह बीते रविवार को ममता बनर्जी द्वारा बुलाई गई बैठक में शामिल नहीं हुए।