सिद्धारमैया के कई मंत्रियों का कटेगा पत्ता? शिवकुमार की नई कैबिनेट में इन चौंकाने वाले चेहरों की होगी एंट्री!

इसके अलावा, कांग्रेस के एक शीर्ष सूत्र ने बताया कि पार्टी कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष (KPCC) पद के लिए ओबीसी उम्मीदवार पर विचार कर रही है। चूंकि वर्तमान अध्यक्ष शिवकुमार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हैं, इसलिए पार्टी एक ऐसे नेता को लाना चाहती है जो संगठन को सरकार के साथ अच्छे संबंध में रख सके और आगामी विधानसभा चुनावों और 2029 के लोकसभा चुनावों में प्रभावी परिणाम सुनिश्चित कर सके।