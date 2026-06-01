इधर हुआ शुभेन्दु सरकार का कैबिनेट विस्तार, उधर अपनी ही पार्टी पर भड़के TMC नेता, बोले- ‘हम जनता से कट गए थे, इसलिए हार गए’

TMC: पश्चिम बंगाल में सोमवार को सीएम शुभेन्दु अधिकारी ने अपने कैबिनेट का विस्तार किया। सरकार में 35 नए मंत्रियों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। अब इस विस्तार के बाद मुख्यमंत्री सरकार में मंत्रिपरिषद की कुल संख्या बढ़कर 41 हो गई है। सरकार के कैबिनेट विस्तार से इतर टीएमसी लगातार मुश्किलों में घिरती नजर आ रही है। ममता सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे पार्थ चटर्जी ने अपनी ही पार्टी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने हार का कारन बताते हुए कहा कि पार्टी जनता से कट गई थी, इसलिए बंगाल के लोगों ने टीएमसी को चुनाव में हरा दिया। आपको बता दें कि 15 साल तक सीएम रहने के बाद ममता बनर्जी को करारी हार का सामना इस चुनाव में करना पड़ा।