राज्यसभा की 27 सीटों और 3 राज्यों की विधान परिषदों के चुनाव का ऐलान, 18 जून को होगी वोटिंग



चुनाव आयोग ने बताया कि राज्यसभा की रिक्त सीटों के अलावा बिहार और कर्नाटक में विधान परिषद के लिए भी चुनाव कराए जाएंगे। बिहार विधान परिषद की नौ सीटों पर नियमित चुनाव होंगे, जबकि एक सीट पर उपचुनाव भी कराया जाएगा। वहीं कर्नाटक विधान परिषद की सात सीटों के लिए मतदान होगा। चुनावी प्रक्रिया की निगरानी के लिए आयोग ने रिटर्निंग ऑफिसर और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त कर दिए हैं। नॉमिनेशन दाखिल करने की प्रक्रिया 1 जून से शुरू हो गई है। उम्मीदवार 8 जून तक अपने नामांकन पत्र जमा कर सकेंगे। इसके बाद 9 जून को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। यदि कोई उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ना चाहता है तो वह 11 जून तक अपना नाम वापस ले सकता है।