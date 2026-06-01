राज्यसभा की 27 सीटों और 3 राज्यों की विधान परिषदों के चुनाव का ऐलान, 18 जून को होगी वोटिंग

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार (Photo-ANI)
Rajya Sabha Election 2026: पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद अब चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 27 सीटों और 3 राज्यों की विधान परिषदों के चुनाव का ऐलान कर दिया है। इसमें राज्यसभा के तीन सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं वहीं बाकि सीटों पर कार्यकाल खत्म होने के कारण चुनाव होने हैं। इसके साथ ही 3 राज्यों जिसमें बिहार और कर्नाटक शामिल हैं में विधानपरिषद के चुनाव होने हैं। आज यानी 01 जून 2026 से इस चुनाव के लिए नॉमिनेशन प्रक्रिया के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।
चुनाव आयोग ने बताया कि राज्यसभा की रिक्त सीटों के अलावा बिहार और कर्नाटक में विधान परिषद के लिए भी चुनाव कराए जाएंगे। बिहार विधान परिषद की नौ सीटों पर नियमित चुनाव होंगे, जबकि एक सीट पर उपचुनाव भी कराया जाएगा। वहीं कर्नाटक विधान परिषद की सात सीटों के लिए मतदान होगा। चुनावी प्रक्रिया की निगरानी के लिए आयोग ने रिटर्निंग ऑफिसर और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त कर दिए हैं। नॉमिनेशन दाखिल करने की प्रक्रिया 1 जून से शुरू हो गई है। उम्मीदवार 8 जून तक अपने नामांकन पत्र जमा कर सकेंगे। इसके बाद 9 जून को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। यदि कोई उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ना चाहता है तो वह 11 जून तक अपना नाम वापस ले सकता है।
अगर किसी सीट पर चुनाव कराया जाता है तो, तो मतदान 18 जून को कराया जाएगा। मतदान सुबह 8 बजे शुरू होकर शाम 4 बजे तक चलेगा। इसके तुरंत बाद उसी दिन शाम 5 बजे से मतगणना की जाएगी और नतीजे सामने आएंगे।
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