‘पहले चरण में सिर्फ 10 मंत्री लेंगे शपथ’, कांग्रेस नेता अशोक पट्टन ने कर्नाटक कैबिनेट को लेकर किया खुलासा

कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार (इमेज सोर्स: ANI)
Karnataka Politics: कर्नाटक के नामित मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और कांग्रेस नेता सिद्धारमैया के दिल्ली पहुंचने के बाद कैबिनेट गठन को लेकर चर्चा जोरों है। कैबिनेट पदों और उपमुख्यमंत्री को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे है। इसी बीच कांग्रेस विधायक अशोक एम पट्टन ने सोमवार को बड़ा खुलासा किया है। अशोक पट्टन ने कहा कि मुख्यमंत्री पद के लिए नामित डीके शिवकुमार ने नेतृत्व वाली कर्नाटक की नई कांग्रेस सरकार का शपथ ग्रहण समारोह बुधवार को शाम चार बजे निर्धारित किया गया है। समारोह से पहले कांग्रेस विधायक अशोक ने संभावित मंत्रिमंडल गठन के बारे में जानकारी दी।
अशोक पट्टन ने कहा कि मुझे लगता है कि आज रात भी एक बैठक होगी। कल कर्नाटक में मंत्रालयों के बंटवारे के लिए मीटिंग होने वाली है। शपथ ग्रहण समारोह बुधवार को शाम 4 बजे होगा। मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि दो चरण होंगे। मेरी जानकारी के अनुसार, पहले चरण में 10 सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह होगा।
अशोक पट्टन ने आगे कहा कि विधानसभा परिषद चुनाव और राज्यसभा चुनाव होने के कारण अगले महीने के पहले सप्ताह में अन्य लोगों के नामों की घोषणा की जाएगी। मुझे लगता है कि उसके बाद ही पूर्ण मंत्रिमंडल का गठन होगा।
कर्नाटक में नए मंत्रिमंडल के गठन पर कांग्रेस नेता एमसी सुधाकर ने कहा कि शपथ ग्रहण समारोह 3 जून को शाम 4 या 5 बजे के आसपास निर्धारित है। यह हमारी नियमित प्रक्रिया है कि हम सभी अपने नेताओं से मिलकर मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए उनका आशीर्वाद मांगते हैं। कल शाम तक वे तय कर लेंगे कि कितने लोग शपथ लेंगे, क्या वे एक साथ शपथ लेंगे या इसे दो चरणों में विभाजित करेंगे।
मैं सिद्धारमैया के नेतृत्व में मंत्री रह चुका हूं। अगर पार्टी मुझे पद पर बनाए रखना चाहती है, तो अच्छी बात है, अगर पार्टी दूसरों को मौका देना चाहती है, तो भी ठीक है। पार्टी विभिन्न मानदंडों के आधार पर निर्णय लेगी। मुझे खुशी है कि उन्होंने मुझे मौका दिया है। मैंने तीन साल तक सेवा की है।
मैंने उच्च शिक्षा मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन अपनी क्षमता के अनुसार सर्वोत्तम तरीके से किया है। मैं अपने कार्यों से संतुष्ट हूं। मैंने कई अच्छे कार्य किए हैं और पार्टी और सरकार की छवि को निखारा है। और पार्टी ने मुझ पर जो भी विश्वास जताया है, मुझे विश्वास है कि मैं उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरा हूं।
जब उनसे पहली सूची में उनके नाम शामिल होने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं पहली सूची की ही उम्मीद कर रहा हूं क्योंकि मैं एक बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हूं। अगर पहली सूची नहीं आती है, तो मुझे लगता है कि मैं दूसरी सूची की उम्मीद कर सकता हूं।
प्रस्तावित समन्वय समिति के संबंध में पट्टन ने स्पष्ट किया कि मुझे समन्वय समिति के बारे में कोई जानकारी नहीं है। समन्वय समिति या अन्य सभी स्क्रीनिंग समितियों के बारे में निर्णय उच्च कमान ही लेगी। उच्च कमान ही निर्णय लेगी; हम कुछ भी तय नहीं कर सकते। वे हमारी राय भी नहीं पूछेंगे, क्योंकि यह पूरी तरह से उच्च कमान का निर्णय है।
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