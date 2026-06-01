‘पहले चरण में सिर्फ 10 मंत्री लेंगे शपथ’, कांग्रेस नेता अशोक पट्टन ने कर्नाटक कैबिनेट को लेकर किया खुलासा

Karnataka Politics: कर्नाटक के नामित मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और कांग्रेस नेता सिद्धारमैया के दिल्ली पहुंचने के बाद कैबिनेट गठन को लेकर चर्चा जोरों है। कैबिनेट पदों और उपमुख्यमंत्री को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे है। इसी बीच कांग्रेस विधायक अशोक एम पट्टन ने सोमवार को बड़ा खुलासा किया है। अशोक पट्टन ने कहा कि मुख्यमंत्री पद के लिए नामित डीके शिवकुमार ने नेतृत्व वाली कर्नाटक की नई कांग्रेस सरकार का शपथ ग्रहण समारोह बुधवार को शाम चार बजे निर्धारित किया गया है। समारोह से पहले कांग्रेस विधायक अशोक ने संभावित मंत्रिमंडल गठन के बारे में जानकारी दी।