‘BJP में कुछ भी हो सकता है’ अन्नामलाई के BJP छोड़ने की अटकलों के बीच DMK नेता का बयान

बीजेपी नेता अन्नामलाई पर डीएमके नेता टीकेएस एलंगोवन की प्रतिक्रिया सामने आई है। मीडिया से बात करते हुए एलंगोवन कहते हैं, यह एक मजेदार बात है कि वह नई पार्टी बनाने के लिए बीजेपी से अनुमति मांग रहे हैं, वह पहले से ही बीजेपी कार्यकर्ता हैं… मैं कह सकता हूं कि बीजेपी में कुछ भी हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि अन्नामलाई पार्टी छोड़ेंगे, क्योंकि पार्टी चलाना आसान नहीं है। वह विजय जैसे अभिनेता नहीं हैं। आइए इंतजार करें और देखें कि क्या होता है।