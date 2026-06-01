Dharmendra Pradhan Removal:क्या धर्मेंद्र प्रधान को हटाएंगे नरेंद्र मोदी? कांग्रेस बार-बार कर रही मांग

प्रधान को पीएम मोदी ने पहली ही सरकार से मंत्रिमंडल में रखा है। 2014 में वह स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री (पेट्रोलियम मंत्रालय) बनाए गए थे। करीब नौ साल से वह कैबिनेट मंत्री हैं। उन्होंने पहले पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसा अहम मंत्रालय संभाला और 7 जुलाई, 2021 से वह शिक्षा मंत्री हैं। इसी से समझा जा सकता है कि प्रधान पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के कितने भरोसेमंद हैं। तभी उन्हें मंत्रालय के साथ कई राज्यों में बीजेपी की चुनावी जीत सुनिश्चित करने से जुड़ी भूमिकाएं भी सौंपी जाती रही हैं।