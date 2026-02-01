NCERT BOOK ROW: धर्मेंद्र प्रधान पर गिरेगी गाज या नपेंगे अफसर?

शिक्षा मंत्रालय (2021 से) में भी वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति सहित मोदी सरकार के एजेंडे को बिना किसी विवाद के लागू कर रहे हैं।

प्रधान ने सरकार ही नहीं, पार्टी में भी दी गई जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। वह राजनीति में सीढ़ी-दर-सीढ़ी नीचे से ऊपर उठे हैं। इस नाते उन्हें संगठन का भी पूरा अनुभव रहा है।