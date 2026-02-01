26 फ़रवरी 2026,

उपमुख्यमंत्री के बाद सुनेत्रा पवार को मिली नई जिम्मेदारी, अजित पवार के सपनों को करेंगी पूरा

सुनेत्रा पवार को नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (NCP) की नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग में ऑफिशियली नेशनल प्रेसिडेंट चुना गया। पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट प्रफुल्ल पटेल ने सुनेत्रा पवार का नाम प्रस्तावित किया।

मुंबई

image

Shaitan Prajapat

Feb 26, 2026

Sunetra Pawar

Sunetra Pawar

Sunetra Pawar appointed NCP National President: मुंबई में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में बड़ा राजनीतिक बदलाव हुआ। महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार को सर्वसम्मति से पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। यह फैसला उनके पति और पूर्व अध्यक्ष अजित पवार की 28 जनवरी 2026 को बारामती में प्लेन क्रैश में मौत के करीब एक महीने बाद आया है।

प्रस्ताव और सर्वसम्मति से चुनाव

पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट प्रफुल्ल पटेल ने सुनेत्रा पवार का नाम प्रस्तावित किया। महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष सुनील तटकरे ने इसे सेकंड किया और उनकी नेतृत्व क्षमता की सराहना की। बैठक में मौजूद सभी सदस्यों ने हाथ उठाकर उनका समर्थन किया, जिससे चुनाव सर्वसम्मति से हो गया। पटेल और तटकरे ने दिवंगत अजित पवार को श्रद्धांजलि दी, जिन्होंने पार्टी को मजबूत बनाया था।

अजित पवार की मौत से पैदा हुआ संकट

28 जनवरी को बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान लर्नजेट 45 क्रैश हो गया था। इसमें अजित पवार समेत पांच लोगों की मौत हो गई। यह घटना पार्टी में नेतृत्व का शून्य पैदा कर गई। 31 जनवरी को एनसीपी विधायक दल ने सुनेत्रा को सर्वसम्मति से विधायक दल नेता चुना। उसी दिन उन्हें महाराष्ट्र की पहली महिला उपमुख्यमंत्री बनाया गया।

मंत्रिमंडल में अहम जिम्मेदारी

सुनेत्रा पवार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की कैबिनेट में हैं। उनके पास राज्य उत्पाद शुल्क, खेल एवं युवा कल्याण, अल्पसंख्यक विकास और वक्फ जैसे महत्वपूर्ण विभाग हैं। यह उनकी राजनीतिक यात्रा में तेज उछाल है।

पर्दे के पीछे से आगे की भूमिका

दशकों तक सुनेत्रा पवार अजित पवार के पीछे स्थिरता की ताकत रहीं। बारामती में विद्या प्रतिष्ठान संस्थानों का संचालन, पर्यावरण फोरम और सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहीं। 2024 में उन्होंने बारामती लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, हालांकि हार मिली, लेकिन बाद में राज्यसभा सांसद बनीं। अब वे पार्टी और राज्य दोनों स्तर पर केंद्र में हैं।

पार्टी के भविष्य पर प्रभाव

सुनेत्रा ने पहली प्रतिक्रिया में कहा कि वे अजित पवार के सपनों को पूरा करेंगी। उनके बड़े बेटे पार्थ पवार को जल्द राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाने की चर्चा है। यह बदलाव एनसीपी को नई दिशा देगा, खासकर महाराष्ट्र की सियासत में। पार्टी कार्यकर्ता इसे अजित की विरासत को मजबूत करने वाला कदम मान रहे हैं।

Published on:

26 Feb 2026 09:10 pm

उपमुख्यमंत्री के बाद सुनेत्रा पवार को मिली नई जिम्मेदारी, अजित पवार के सपनों को करेंगी पूरा

