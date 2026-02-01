उपमुख्यमंत्री के बाद सुनेत्रा पवार को मिली नई जिम्मेदारी, अजित पवार के सपनों को करेंगी पूरा

पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट प्रफुल्ल पटेल ने सुनेत्रा पवार का नाम प्रस्तावित किया। महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष सुनील तटकरे ने इसे सेकंड किया और उनकी नेतृत्व क्षमता की सराहना की। बैठक में मौजूद सभी सदस्यों ने हाथ उठाकर उनका समर्थन किया, जिससे चुनाव सर्वसम्मति से हो गया। पटेल और तटकरे ने दिवंगत अजित पवार को श्रद्धांजलि दी, जिन्होंने पार्टी को मजबूत बनाया था।