दिल दहला देने वाली घटना: मां ने नहीं दिया खाना तो नाराज बेटे ने लोहे के पाइप से पीट-पीटकर मार डाला

पुलिस और स्थानीय लोगों के मुताबिक, घटना के समय मां जननी भोई घर पर अकेली थीं। उनका बेटा पूर्णचंद्र भोई घर आया और खाने के लिए कहा। लेकिन किसी वजह (दिक्कत) से उन्होंने खाना देने से मना कर दिया। बस इसी बात पर वह गुस्से में आगबबूला हो गया। गुस्से में उसने घर में रखा लोहे का पाइप उठाया और अपनी मां पर लगातार वार कर दिए। हमले में जननी भोई के सिर, चेहरे और शरीर पर गंभीर चोटें आईं। चोटें इतनी ज्यादा थीं कि उनकी वहीं मौके पर मौत हो गई।