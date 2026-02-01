‘जवाब पहले से कहीं ज्यादा सख्त होगा!’ पाकिस्तान को भारतीय सेना की खुली चेतावनी, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 ने खींची नई ‘रेड लाइन’

Operation Sindoor 2
Indian Army Operation Sindoor 2.0 Pakistan Warning: भारतीय सेना ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो जवाब पहले से कहीं ज्यादा सख्त होगा। भारतीय सेना की पश्चिमी कमान ने पाकिस्तान को पिछली बार की तुलना में अधिक कठोर जवाब की चेतावनी दी है। साथ ही इस बात पर भी जोर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 अभी भी जारी है। बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद भारतीय सशस्त्र बलों ने बीते साल मई में ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। इसके बाद भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी ढांचे को निशाना बनाते हुए सटीक सैन्य हमले किए।
2 कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग (जीओसी) लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पुष्कर ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश दिया। वहीं ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जारी है और इस बार तैयारियों का पैमाना कहीं अधिक बड़ा है। पिछले साल मई में शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर पर विचार करते हुए पुष्कर ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया और सिर्फ चार दिनों में ही उस देश को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया गया।
लेफ्टिनेंट जनरल पुष्कर ने पत्रकारों से कहा, 'हमने ऑपरेशन में पाकिस्तान को बहुत छोटा सा नमूना दिया। सिर्फ चार दिनों में ही वे घुटने टेकने पर मजबूर हो गए और उन्होंने हमारे डीजीएमओ को फोन करके युद्ध रोकने को कहा। यह एक बहुत छोटा सा उदाहरण था और इसका उद्देश्य प्रशिक्षण देना था।' अधिकारी ने पंजाब के पठानकोट में पश्चिमी कमान के उच्च स्तरीय ऑपरेशनल कैपेबिलिटी डेमोंस्ट्रेशन के दौरान ये बातें कहीं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले भी इस बात को दोहरा चुके हैं कि आतंकवाद के प्रति भारत की जीरो टॉलरेंस नीति के अनुरूप ऑपरेशन सिंदूर जारी है।
उन्होंने कहा कि 'ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ऑपरेशन सिंदूर 2 की तैयारियां काफी व्यापक हैं। मैं अभी आपको यह नहीं बता सकता कि यह ऑपरेशन कैसे आगे बढ़ेगा क्योंकि यह इस बात पर निर्भर करेगा कि हम दुश्मन को कितना नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। चाहे वह किसी भी प्रकार का नुकसान हो, चाहे जमीन पर हो, समुद्र में हो या हवा में, हम उसे अंजाम देने के लिए हमेशा तैयार हैं।' एक अन्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने भी कहा कि पाकिस्तान की ओर से किसी भी प्रकार की उकसावे वाली कार्रवाई का इस बार अधिक कड़ा जवाब दिया जाएगा।
