22वीं किस्त से पहले लाखों किसान लिस्ट से बाहर! अभी चेक करें अपना स्टेटस, वरना नहीं आएंगे 2000 रुपये

केंद्र सरकार ने पहले ही साफ कर दिया था कि इस योजना का लाभ सिर्फ पात्र किसानों को ही मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो लोग इसके योग्य नहीं है वह स्वइच्छा से अपना नाम वापस ले ले वरना सरकार उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकती है। इसके लिए बीते कुछ महीनों से वेरिफिकेशन ड्राइव शुरू किया। जांच के दौरान दो बड़ी बात सामने आई हैं। पहली, जमीन के रिकॉर्ड में बदलाव। जिन किसानों के नाम पर 1 फरवरी 2019 के बाद जमीन दर्ज हुई है। उन सभी के दस्तावेजों की दोबारा जांच की जा रही है। अगर उनका नाम सामने आता है तो वे योग्य नहीं होंगे।