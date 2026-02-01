26 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

22वीं किस्त से पहले लाखों किसान लिस्ट से बाहर! अभी चेक करें अपना स्टेटस, वरना नहीं आएंगे 2000 रुपये

PM Kisan 22th Installment: PM किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे करोड़ों किसानों के लिए एक बड़ी और थोड़ी डराने वाली खबर सामने आई है। सरकार ने लाभार्थी सूची की सफाई करते हुए लाखों किसानों के नाम लिस्ट से काट दिए हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Feb 26, 2026

PM Kisan Yojana

पीएम किसान योजना (AI Image)

PM Kisan Yojana: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत पात्र किसानों को हर साल 6000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। हर चार माह में 2000 रुपये खाते में डाले जाते है। इस योजना की अब तक 21 किस्ते जारी हो चुकी है और करोड़ों किसानों को अब अगली किस्त का इंतजार है। पीएम किसाना योजना को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। 22वीं किस्त जारी होने से पहले लाखों किसानों को इस लिस्ट से बाहर कर दिया गया है।

पीएम किसान योजना से ​लाखों किसानों के नाम गायब

इस योजना का लाभ उठा रहे लाभार्थियों की दोबारा जांच के दौरान लाखों किसानों के नाम हटा दिए गए हैं। समय रहते आप भी अपना स्टेटस चेक कर लें वरना आपको 22वीं किस्त नहीं मिलेगी। कई लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि किस वजह से नाम हटाए गए है। आइये जानते है कि किस वजह से लाखों किसानों के नाम इस लिस्ट से गायब हुए है।

क्यों हटाए जा रहे हैं नाम?

केंद्र सरकार ने पहले ही साफ कर दिया था कि इस योजना का लाभ सिर्फ पात्र किसानों को ही मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो लोग इसके योग्य नहीं है वह स्वइच्छा से अपना नाम वापस ले ले वरना सरकार उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकती है। इसके लिए बीते कुछ महीनों से वेरिफिकेशन ड्राइव शुरू किया। जांच के दौरान दो बड़ी बात सामने आई हैं। पहली, जमीन के रिकॉर्ड में बदलाव। जिन किसानों के नाम पर 1 फरवरी 2019 के बाद जमीन दर्ज हुई है। उन सभी के दस्तावेजों की दोबारा जांच की जा रही है। अगर उनका नाम सामने आता है तो वे योग्य नहीं होंगे।

पीएम किसान योजना की नई बेनेफिशियरी

दूसरा कारण है परिवार से जुड़े नियम। इस योजना के अनुसार, एक परिवार में सिर्फ एक सदस्य को ही लाभ मिल सकता है। कुछ मामलों में पति और पत्नी दोनों इसका लाभ उठा रहे है। ऐसे में भुगतान रोका गया है। जांच के दौरान वे सही पाए जाते हैं तो उनकी राशि जारी की जा सकती है। अगर वे योग्य नहीं है तो राशि वसूल की जा सकती है।

कैसे चेक करें लिस्ट में आपका नाम

पीएम किसान योजना स्टेटस आप अपने घर पर बैठे ऑनलाइन चेक कर सकते है। इसके लिए सबसे पहले आप आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं। होमपेज पर Farmers Corner में Know Your Status पर क्लिक करें। इसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या मोबाइल नंबर दर्ज करें। आप कैप्चा भरें और Get Data पर क्लिक करें। इसके बाद आपकी पूरी जानकारी नजर आएगी। यहां e-KYC और Land Seeding देखें। अगर इनमें से कोई पेंडिंग है, तो किस्त अटक सकती है।

ये भी पढ़ें

अब राष्ट्रपति की खैर नहीं! जमात-ए-इस्लामी ने मोहम्मद शहाबुद्दीन को दी सीधी चेतावनी, बांग्लादेश में फिर तख्तापलट की आहट?
विदेश
Muhammad Yunus

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

26 Feb 2026 07:37 pm

Published on:

26 Feb 2026 07:36 pm

Hindi News / National News / 22वीं किस्त से पहले लाखों किसान लिस्ट से बाहर! अभी चेक करें अपना स्टेटस, वरना नहीं आएंगे 2000 रुपये

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

उपमुख्यमंत्री के बाद सुनेत्रा पवार को मिली नई जिम्मेदारी, अजित पवार के सपनों को करेंगी पूरा

Sunetra Pawar
राष्ट्रीय

NCERT BOOK ROW: धर्मेंद्र प्रधान पर गिरेगी गाज या नपेंगे अफसर?

राष्ट्रीय

UNHRC में भारत की दहाड़: पाकिस्तान के IMF Bailout से बड़ा है कश्मीर का विकास

UNHRC India and Pakistan
विदेश

Book Review: ‘उसने बुलाया था’ सिर्फ सस्पेंस थ्रिलर नहीं, लड़कियों की दास्तां है

Book Review
राष्ट्रीय

मणिपुर हिंसा पर बड़ी खबर, जांच पैनल के हेड जस्टिस लांबा ने अचानक दिया इस्तीफा, सरकार ने तुरंत बदला चेहरा

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.