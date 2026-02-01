मणिपुर हिंसा पर बड़ी खबर, जांच पैनल के हेड जस्टिस लांबा ने अचानक दिया इस्तीफा, सरकार ने तुरंत बदला चेहरा

मणिपुर में जवान। (Photo-IANS)
गुवाहाटी हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस अजय लांबा ने मणिपुर हिंसा की जांच कर रहे कमीशन ऑफ इन्क्वायरी के चेयरपर्सन पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद सरकार ने उनकी जगह सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस बलबीर सिंह चौहान को नियुक्त किया है।
जस्टिस लांबा 3 जून, 2023 को इस पद पर नियुक्त हुए थे। फिलहाल यह पता नहीं चला पाया है कि उन्होंने मणिपुर हिंसा की जांच से खुद को अलग क्यों किया है।
गृह मंत्रालय ने गुरुवार को एक नोटिफिकेशन में कहा- मणिपुर में हिंसा की घटनाओं के एक खास मामले की जांच करने के मकसद से बनाए गए जांच कमीशन के चेयरपर्सन पद से जस्टिस लांबा का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। इसके बाद केंद्र सरकार 28 फरवरी से जस्टिस चौहान को कमीशन का चेयरपर्सन अपॉइंट करती है।
मंत्रालय की ओर से यह भी कहा गया है कि कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस और दूसरी शर्तें वैसी ही रहेंगी। रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हिमांशु शेखर दास और पूर्व आईपीएस ऑफिसर आलोक प्रभाकर कमीशन के मेंबर बने रहेंगे, जिसका हेडक्वार्टर इंफाल में है।
