26 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Book Review: ‘उसने बुलाया था’ सिर्फ सस्पेंस थ्रिलर नहीं, लड़कियों की दास्तां है

Usne Bulaya Tha Book Review: पिछले दो महीनों से सोशल मीडिया पर युवा लेखक पीयूष पांडे का ये सस्पेंस थ्रिलर खूब चर्चा पा रहा है...

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Abhishek Mehrotra

Feb 26, 2026

Book Review

Book Review

शीर्षक: उसने बुलाया था
लेखक: पीयूष पांडे
प्रकाशक: पेंगुइन स्वदेश
विधा: सस्पेंस थ्रिलर
कीमत : 223 रुपए
Usne Bulaya Tha Book Review: हिंदी साहित्य में जब कोई उपन्यास रहस्य, रोमांच और मनोविज्ञान के साथ-साथ सामाजिक सरोकारों को भी छूता है, तो वह केवल मनोरंजन नहीं करता, बल्कि पाठक को सोचने पर भी मजबूर करता है। युवा लेखक पीयूष पांडे का उपन्यास 'उसने बुलाया था' इसी तरह की एक प्रभावशाली रचना है, जो अपराध, भावनात्मक उलझनों और स्त्री-संघर्ष की परतों को एक साथ खोलता है।

यह उपन्यास एक ऐसी युवा लड़की की कहानी है जो अमेरिका से भारत लौटकर मनोवैज्ञानिक विषय पर विशेष पीएचडी कर रही है। उसका अकादमिक जीवन अनुशासित है, शोध सुचारु रूप से चल रहा है। लेकिन उसकी यह व्यवस्थित दुनिया तब हिल जाती है, जब नोएडा के एक इलाके में एक लाश बरामद होती है- और किसी रहस्यमय तरीके से उसका सिरा नायिका की प्रयोगशाला से जुड़ जाता है, जहां वो अलग अलग मेहमानों को बुलाकर उनका व्यवहार रिकॉर्ड करती थी।

यहीं से कहानी एक साधारण शैक्षणिक जीवन से निकलकर रहस्य, रोमांच और सस्पेंस थ्रिलर का रूप ले लेती है। सवाल उठता है-
क्या लाश का प्रयोगशाला से जुड़ाव केवल एक संयोग है?
या फिर किसी गहरी साज़िश का हिस्सा?
और सबसे अहम सवाल— आखिर दोषी है कौन?

'उसने बुलाया था' सिर्फ एक थ्रिलर या प्रेम कथा नहीं (Usne Bulaya Tha Book Review)

लेखक पीयूष पांडे इस रहस्य को बेहद सधे हुए ढंग से आगे बढ़ाते हैं। हर अध्याय के साथ कहानी नई परतें खोलती है और पाठक को अगले पन्ने तक खींच ले जाती है। हत्या की जांच, संदेह, डर और अनिश्चितता के बीच उपन्यास में एक रोमांटिक आयाम भी जुड़ता है, जो कहानी को भावनात्मक गहराई देता है। लेकिन 'उसने बुलाया था' सिर्फ एक थ्रिलर या प्रेम कथा नहीं है। यह सामाजिक सरोकारों से जुड़ी एक अहम कहानी भी है।

यह हर उस भारतीय लड़की की कहानी है, जो हिन्दुस्तान के सामाजिक परिवेश में कुछ समझौतों के साथ जी रही है, और ऐसा करना उसकी मजबूरी है। यह कहानी हज़ारों भारतीय लड़कियों की प्रतिनिधि बनती है, जो आधुनिकता और परंपरा के बीच संतुलन बनाते हुए अपनी राह तलाश रही हैं।

पीयूष पांडे की भाषा इस उपन्यास की बड़ी ताक़त है। उनकी हिंदी सहज, आधुनिक और संवादात्मक है। पात्रों की बातचीत स्वाभाविक लगती है और उनके भावनात्मक उतार-चढ़ाव पाठक तक सीधे पहुँचते हैं। खास तौर पर मुख्य महिला पात्र की मनोवैज्ञानिक स्थिति को लेखक ने गहराई से उकेरा है। उसकी पीएचडी केवल एक शैक्षणिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि उसके भीतर चल रहे मानसिक संघर्षों का भी प्रतीक बन जाती है।

रोमांस फिल्मी टाइप नहीं है (Usne Bulaya Tha Book Review)

कहानी की गति तेज़ नहीं, बल्कि सस्पेंस-आधारित है। लेखक घटनाओं से ज़्यादा भावनात्मक असर पर ज़ोर देते हैं, जिससे रहस्य केवल दिमाग़ से नहीं, दिल से भी जुड़ता है। रोमांस भी कहानी में मौजूद है, लेकिन वह फिल्मी नहीं लगता। वह परिस्थितियों से जन्म लेता है—अनकहे जज़्बातों और अधूरे भरोसे के बीच।

'उसने बुलाया था' पेंगुइन स्वदेश ने प्रकाशित की है, लेकिन एक दो जगह प्रूफ की गलतियां खटकती हैं। कुछ पात्रों को थोड़ा और विस्तार मिल सकता था, लेकिन इसके बावजूद कहानी अपनी पकड़ बनाए रखती है। खासकर अंतिम हिस्से में रहस्य का खुलासा पाठक को चौंकाता भी है और सोचने पर मजबूर भी करता है।

'उसने बुलाया था' उन पाठकों के लिए एक बेहतरीन उपन्यास है जो केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि रहस्य, मनोविज्ञान और सामाजिक संवेदनाओं से जुड़ी कहानी पढ़ना चाहते हैं। कुल मिलाकर, पीयूष पांडे का यह उपन्यास सिर्फ मनोरंजन नहीं करता बल्कि उस सवाल से गहरे जुड़ता है, जिसकी हम बात नहीं करना चाहते।

ये भी पढ़ें

मणिपुर हिंसा पर बड़ी खबर, जांच पैनल के हेड जस्टिस लांबा ने अचानक दिया इस्तीफा, सरकार ने तुरंत बदला चेहरा
राष्ट्रीय
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

26 Feb 2026 06:58 pm

Hindi News / National News / Book Review: ‘उसने बुलाया था’ सिर्फ सस्पेंस थ्रिलर नहीं, लड़कियों की दास्तां है

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

मणिपुर हिंसा पर बड़ी खबर, जांच पैनल के हेड जस्टिस लांबा ने अचानक दिया इस्तीफा, सरकार ने तुरंत बदला चेहरा

राष्ट्रीय

CBSE का बड़ा फैसला! अब कक्षा 6 में पढ़नी होंगी 3 भाषाएं, अंग्रेजी बनी ऑप्शनल फॉरेन लैंग्वेज

CBSE
राष्ट्रीय

Teacher died in road accident: ट्रैक्टर की टक्कर से स्कूटी सवार शिक्षिका की मौत, मासूम बेटा गंभीर, कुलसचिव की थीं पुत्री

Teacher died in road accident
सुरजपुर

टेबल नंबर 8 और लजीज इंडियन फूड: बेंजामिन नेतन्याहू की डेटिंग का दिलचस्प किस्सा

Netanyahu Love Story
राष्ट्रीय

गाजा विवाद पर भारत का स्टैंड क्लियर, पीएम मोदी ने यरुशलम में कही ये बात

PM Modi and Netanyahu joint press conference
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.