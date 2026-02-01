Book Review: ‘उसने बुलाया था’ सिर्फ सस्पेंस थ्रिलर नहीं, लड़कियों की दास्तां है

शीर्षक: उसने बुलाया था

लेखक: पीयूष पांडे

प्रकाशक: पेंगुइन स्वदेश

विधा: सस्पेंस थ्रिलर

कीमत : 223 रुपए

Usne Bulaya Tha Book Review: हिंदी साहित्य में जब कोई उपन्यास रहस्य, रोमांच और मनोविज्ञान के साथ-साथ सामाजिक सरोकारों को भी छूता है, तो वह केवल मनोरंजन नहीं करता, बल्कि पाठक को सोचने पर भी मजबूर करता है। युवा लेखक पीयूष पांडे का उपन्यास 'उसने बुलाया था' इसी तरह की एक प्रभावशाली रचना है, जो अपराध, भावनात्मक उलझनों और स्त्री-संघर्ष की परतों को एक साथ खोलता है।