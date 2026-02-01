राजद के पूर्व विधायक रीतलाल यादव को हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत, नीतीश सरकार ने अदालत में क्या कहा?

वहीं, पूर्व विधायक की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र नारायण ने भी कोर्ट में दलील दी। उन्होंने कानूनी आधारों का हवाला देते हुए जमानत देने के पक्ष में दलीलें दीं और अपने मुवक्किल के लिए राहत की मांग की।