बंगाल चुनाव से पहले बड़ा बदलाव! 28 फरवरी को आएगी फाइनल वोटर लिस्ट, पहली बार जुड़ेंगी 2 नई कैटेगरी

West Bengal SIR: पश्चिम बंगाल में 28 फरवरी को जारी होने वाली फाइनल वोटर्स लिस्ट में राज्य के असली वोटर्स के अलावा 'अंडर एडजुडिकेशन' और 'डिलीटेड' नाम की दो और कैटेगरी में नाम होंगे। इसका मतलब है कि फाइनल वोटर्स लिस्ट में नाम तीन कैटेगरी में होंगे। पश्चिम बंगाल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर (CEO) मनोज कुमार अग्रवाल ने गुरुवार शाम मीडिया वालों को बताया कि 'अंडर एडजुडिकेशन' कैटेगरी में उन वोटर्स के नाम होंगे जिनके पहचान के डॉक्यूमेंट्स सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार खास तौर पर इस काम के लिए नियुक्त ज्यूडिशियल ऑफिसर्स द्वारा एडजुडिकेशन की प्रक्रिया के तहत बने रहेंगे।