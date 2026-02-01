26 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

home_icon

राष्ट्रीय

बंगाल चुनाव से पहले बड़ा बदलाव! 28 फरवरी को आएगी फाइनल वोटर लिस्ट, पहली बार जुड़ेंगी 2 नई कैटेगरी

पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों के बीच चुनाव आयोग 28 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची जारी करने के लिए तैयार है। इस बार की सूची विशेष है क्योंकि इसमें दो अतिरिक्त श्रेणियां जोड़ी गई हैं, जिसका उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को अधिक समावेशी बनाना है।

2 min read
Google source verification

कोलकाता

image

Shaitan Prajapat

Feb 26, 2026

West Bengal CEO

West Bengal CEO

West Bengal SIR: पश्चिम बंगाल में 28 फरवरी को जारी होने वाली फाइनल वोटर्स लिस्ट में राज्य के असली वोटर्स के अलावा 'अंडर एडजुडिकेशन' और 'डिलीटेड' नाम की दो और कैटेगरी में नाम होंगे। इसका मतलब है कि फाइनल वोटर्स लिस्ट में नाम तीन कैटेगरी में होंगे। पश्चिम बंगाल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर (CEO) मनोज कुमार अग्रवाल ने गुरुवार शाम मीडिया वालों को बताया कि 'अंडर एडजुडिकेशन' कैटेगरी में उन वोटर्स के नाम होंगे जिनके पहचान के डॉक्यूमेंट्स सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार खास तौर पर इस काम के लिए नियुक्त ज्यूडिशियल ऑफिसर्स द्वारा एडजुडिकेशन की प्रक्रिया के तहत बने रहेंगे।

चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान

मनोज कुमार अग्रवाल ने कहा, फाइनल वोटर्स लिस्ट में इस कैटेगरी के वोटर्स को 'अंडर एडजुडिकेशन' कैटेगरी में लिस्ट किया जाएगा। पता चला है कि 'अंडर एडजुडिकेशन' कैटेगरी के वोटर्स के नामों के साथ सप्लीमेंट्री लिस्ट सही समय पर पब्लिश की जाएंगी, जिनके नाम ज्यूडिशियल एडजुडिकेशन के दौरान ज्यूडिशियल ऑफिसर्स क्लियर करेंगे।

नई कैटेगरी के साथ तैयार है 'डिजिटल' सूची

फाइनल वोटर्स लिस्ट में तीसरी कैटेगरी वे वोटर्स होंगे जिन्हें पिछले साल नवंबर में शुरू हुए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) एक्सरसाइज के दौरान बाहर कर दिया गया था। अग्रवाल ने कहा कि इन बाहर किए गए वोटर्स के नाम फाइनल वोटर्स लिस्ट में 'डिलीटेड' कैटेगरी में दिखाई देंगे।

चुनाव आयोग का 'मास्टरस्ट्रोक'

CEO के ऑफ़िस के सूत्रों ने कहा कि फ़ाइनल वोटर्स लिस्ट में इन तीन कैटेगरी का मकसद पूरे सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाना और वोटर्स को उनकी अपनी-अपनी स्थिति के बारे में बताना है। हालांकि, कमीशन को अभी भी कई वोटर्स के बारे में फाइनल फैसला करना है जिन्हें लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी कैटेगरी में रखा गया है, जिसका मतलब है कि वे वोटर्स जिनके मामलों में प्रोजेनी मैपिंग के दौरान अजीब फैमिली-ट्री डेटा का पता चला था।

पश्चिम बंगाल में थे 7.66 करोड़ वोटर्स

SIR की घोषणा के समय पश्चिम बंगाल में 7.66 करोड़ वोटर्स थे। उस लिस्ट से 58 लाख से ज़्यादा नाम हटा दिए गए थे, जिनमें वे लोग भी शामिल थे जो मर चुके थे, एब्सेंट थे, डुप्लीकेट थे, या मिसिंग थे। पिछले साल दिसंबर में पब्लिश हुई ड्राफ़्ट लिस्ट में वोटर्स की संख्या 7.08 करोड़ है। अब, यह देखना होगा कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी कैटेगरी में पहले से पहचाने गए कितने वोटर्स को आख़िरकार हटाया जाता है।

Published on:

26 Feb 2026 10:49 pm

Hindi News / National News / बंगाल चुनाव से पहले बड़ा बदलाव! 28 फरवरी को आएगी फाइनल वोटर लिस्ट, पहली बार जुड़ेंगी 2 नई कैटेगरी

