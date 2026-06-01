पश्चिम बंगाल में एक और TMC सांसद बापी हलदर पर हमला, गुस्साई भीड़ का दावा, ‘MP कर रहे जमाखोरी’

पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आने के बाद तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी पर हमले के बाद टीएमसी सांसद बापी हलदर भी लोगों के निशाने पर आ गए हैं। भीड़ ने दक्षिण 24 परगना जिले के मथुरापुर में सांसद बापी हलदर के दफ्तर को निशाना बनाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंसक भीड़ ने दफ्तर की खिड़कियों के शीशे तोड़ दिये। साइनबोर्ड और फर्नीचर को चकनाचूर कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक, भीड़ ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद पर जमाखोरी के आरोप लगाए। जिसे बापी हलदर सिरे से खारिज कर दिया।

