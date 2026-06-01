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पश्चिम बंगाल में एक और TMC सांसद बापी हलदर पर हमला, गुस्साई भीड़ का दावा, ‘MP कर रहे जमाखोरी’

अब तृणमूल कांग्रेस के एक और सांसद बापी हलदर पर हमला हुआ है। गुस्साई भीड़ ने हलदर के दफ्तर में जमकर तोड़फोड़ की। भीड़ का आरोप है कि हलदर ने जमाखोरी की। पढ़ें पूरी खबर...

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कोलकाता

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Pushpankar Piyush

Jun 01, 2026

Bapi Haldar, Trinamool Congress MP

बापी हलदर, तृणमूल कांग्रेस सांसद (फोटो- IANS)

पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आने के बाद तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी पर हमले के बाद टीएमसी सांसद बापी हलदर भी लोगों के निशाने पर आ गए हैं। भीड़ ने दक्षिण 24 परगना जिले के मथुरापुर में सांसद बापी हलदर के दफ्तर को निशाना बनाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंसक भीड़ ने दफ्तर की खिड़कियों के शीशे तोड़ दिये। साइनबोर्ड और फर्नीचर को चकनाचूर कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक, भीड़ ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद पर जमाखोरी के आरोप लगाए। जिसे बापी हलदर सिरे से खारिज कर दिया।

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Updated on:

01 Jun 2026 02:46 pm

Published on:

01 Jun 2026 02:38 pm

Hindi News / National News / पश्चिम बंगाल में एक और TMC सांसद बापी हलदर पर हमला, गुस्साई भीड़ का दावा, ‘MP कर रहे जमाखोरी’

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