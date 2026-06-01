‘चेकअप के बहाने किया घिनौना काम’, इलाज कराने आई नाबालिग के साथ डॉक्टर की शर्मनाक करतूत

Crime News: हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित लोक नायक जय प्रकाश जिला सिविल अस्पताल (LNJP) में डॉक्टर द्वारा एक नाबालिग लड़की की यौन शोषणा की घटना सामने आई है। इस वारदात को रिटायड के बाद फिर से नौकरी पर रखगे गए डॉक्टर ने अंजाम दिया है। डॉक्टर को धरती पर भगवान का दर्ज किया गया है। अब ये भगवान ही बेटियों की आबरू लूट रहे है।