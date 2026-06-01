होर्मुज संकट के बीच देश को मिला नया ट्रेड रूट, जानिए भारत के लिए कैसे संजीवनी बनेगा नया ट्रेड पैक्ट

India-Oman Trade Deal: भारत और ओमान के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (CEPA) सोमवार से लागू हो गया है। ऐसे समय में यह समझौता प्रभावी हुआ है जब होर्मुज जलडमरूमध्य में बढ़ते तनाव और क्षेत्रीय संघर्षों के कारण वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति पर असर पड़ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह समझौता भारत के लिए खाड़ी क्षेत्र में एक वैकल्पिक व्यापार और ऊर्जा मार्ग खोल सकता है।