Middle East Crisis: इजराइल के हमलों, ईरान के दखल और ‘अविश्वास’ ने कैसे रोका शांति समझौता ? जानिए असलियत

इस पूरे संघर्ष में ईरान के प्रभाव और उसकी भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ईरान लंबे समय से इजराइल की नीतियों का कड़ा विरोध करता रहा है और लेबनान में सक्रिय हिजबुल्लाह जैसे समूहों को उसका खुला समर्थन प्राप्त है। इजराइल का साफ तौर पर यह मानना है कि ईरान की इसी दखलअंदाजी की वजह से ही शांति समझौते में बार-बार देरी हो रही है। दूसरी तरफ, ईरान और उसके सहयोगी देशों का तर्क है कि इजराइल की आक्रामक सैन्य नीतियां ही इस पूरे विवाद की मुख्य जड़ हैं। इसी आपसी अविश्वास और लगातार चल रहे आरोप-प्रत्यारोप के कारण एक सफल सीजफायर समझौता सिर्फ एक सपना बन कर रह गया है।