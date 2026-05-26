लेबनान में 100 से ज्यादा ठिकानों पर रातभर हमले, इजराइल ने फिर छेड़ दी जंग?

यूएन की तरफ से भी इन हमलों की निंदा की गई है। UN के ह्यूमन राइट्स चीफ ने इसे भयानक बताया। अभी तक हिजबुल्लाह की तरफ से कोई बड़ा जवाब नहीं आया है। लेकिन लेबनान की सेना और स्वास्थ्य अधिकारी लगातार घटकों की संख्या बढ़ने की बात कर रहे हैं। कई बच्चे और महिलाएं भी इस हमले में घायल हुई हैं।