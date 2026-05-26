मोजतबा खामेनेई का बड़ा बयान – ‘मिडिल ईस्ट में अब अमेरिका को नहीं मिलेगी सुरक्षित पनाहगाह’

इसी बीच ईरान के संवर्धित यूरेनियम पर ट्रंप ने नया बयान दिया है। ट्रंप ने कहा कि ईरान के संवर्धित यूरेनियम, जिसे वह परमाणु धूल भी कहते हैं, को नष्ट करने के लिए अमेरिका को सौंप दिया जाएगा या किसी स्वीकार्य स्थान पर इसे नष्ट कर दिया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि यह निर्णय ईरान के साथ सहयोग और समन्वय" से लिया जाएगा, जो शांति समझौते तक पहुंचने के प्रयासों के बीच ईरान के रुख में नरमी का संकेत है। हालांकि ईरान की तरफ से साफ कर दिया गया है कि वो अपना यूरेनियम किसी देश को नहीं सौंपेगा लेकिन क्या वो किसी स्वीकार्य स्थान पर इसे नष्ट करने के लिए तैयार होगा? फिलहाल इस सवाल पर ईरान ने कोई जवाब नहीं दिया है। ईरान का संवर्धित यूरेनियम दोनों देशों के बीच डील के लिए एक अहम मुद्दा है, लेकिन इस पर सहमति बनी बन पा रही है।