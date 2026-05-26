ईरान पर हमले के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बड़ा बयान, कहा- तेहरान से समझौता अब भी संभव

Marco Rubio on US-Iran Conflict: ईरान की मिसाइल लॉन्च साइट्स और माइंस बिछाने वाली नौकाओं को निशाना बनाए जाने के बाद भारत आए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने मंगलवार को बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ समझौता अभी भी संभव है, भले ही अमेरिका के ताजा हमलों ने पश्चिम एशिया में संघर्ष समाप्त करने के लिए चल रहे राजनयिक प्रयासों और नाजुक संघर्ष-विराम पर संदेह पैदा कर दिया हो।