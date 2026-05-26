इज़रायली सेना ने मचाया कत्लेआम, लेबनान में 12 लोगों की हुई मौत

दरअसल इज़रायल चाहता है कि लेबनान में हिज़बुल्लाह अपने हथियारों को सरेंडर कर दे। इसके साथ ही इज़रायल यह भी चाहता है कि लेबनान की सरकार में हिज़बुल्लाह की कोई भूमिका न रहे। इसी वजह से दोनों देशों के बीच सीज़फायर का कोई फायदा नहीं दिख रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 16 अप्रैल को पहली बार दोनों देशों में 10 दिन के सीज़फायर पर सहमति बनी थी, लेकिन इज़रायल ने इस दौरान भी हमले नहीं रोके। इसकी डेडलाइन खत्म होने के बाद सीज़फायर को 3 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया था, लेकिन इज़रायल ने इस दौरान भी सीज़फायर उल्लंघन किया। 15 मई को एक बार फिर दोनों देशों के बीच 45 दिन के सीज़फायर की सहमति बनी, लेकिन अभी भी इज़रायल के हमले रुक नहीं रहे।