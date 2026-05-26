US में गुजराती महिला की हत्या, लूट का विरोध करते ही बदमाश ने चलाई गोली

Indian Gujarati woman killed in US: अमेरिका (US) में भारतीय मूल के समुदाय, विशेषकर गुजराती प्रवासियों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। हाल ही में सामने आई एक दर्दनाक घटना ने न केवल भारत बल्कि विदेशों में बसे भारतीय समुदाय को भी झकझोर कर रख दिया है।