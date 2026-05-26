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US में गुजराती महिला की हत्या, लूट का विरोध करते ही बदमाश ने चलाई गोली

US Gun Violence: अमेरिका में गुजरात के मेहसाणा जिले की मेघना पटेल की एक स्टोर में गोली मारकर हत्या कर दी गई, पूरी वारदात CCTV में कैद हो गई।

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भारत

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Devika Chatraj

May 26, 2026

Gujarati woman killed in US (2)

गुजराती महिला की US में गोली मारकर हत्या (Video Screenshot)

Indian Gujarati woman killed in US: अमेरिका (US) में भारतीय मूल के समुदाय, विशेषकर गुजराती प्रवासियों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। हाल ही में सामने आई एक दर्दनाक घटना ने न केवल भारत बल्कि विदेशों में बसे भारतीय समुदाय को भी झकझोर कर रख दिया है।

गुजराती महिला की अमेरिका में हत्या

गुजरात के मेहसाणा जिले के विजापुर तालुका स्थित जंत्राल गांव की मूल निवासी मेघना पटेल पिछले लगभग 10 वर्षों से अमेरिका में रह रही थीं। वह वहां एक स्टोर में कार्यरत थीं और अपनी मेहनत से जीवन यापन कर रही थीं।

ग्राहक बनकर आया हमलावर

जानकारी के अनुसार, घटना उस समय हुई जब मेघना पटेल अपने कार्यस्थल पर मौजूद थीं। इसी दौरान एक अज्ञात व्यक्ति ग्राहक बनकर स्टोर में दाखिल हुआ। CCTV फुटेज में हमलावर को ट्रैकसूट, जैकेट, दस्ताने, मास्क और टोपी पहने देखा गया, जिससे उसका चेहरा लगभग पूरी तरह ढका हुआ था।

अचानक शुरू की फायरिंग

प्रत्यक्षदर्शी फुटेज के अनुसार, हमलावर ने पहले मेघना पटेल से कुछ सेकंड तक बातचीत की और फिर अचानक उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं। यह हमला बेहद तेज़ और बर्बर तरीके से अंजाम दिया गया।

गोलीबारी के बाद लूटपाट कर फरार हुआ आरोपी

वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर ने काउंटर से कुछ सामान भी लूट लिया और मौके से फरार हो गया। इस हमले में गंभीर रूप से घायल हुई मेघना पटेल की मौके पर ही मौत हो गई।

CCTV फुटेज से जांच में जुटी पुलिस

पूरी घटना स्टोर में लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है, जिसके आधार पर स्थानीय पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। हमलावर की पहचान और गिरफ्तारी के लिए जांच तेज कर दी गई है।

प्रवासी भारतीयों में बढ़ी चिंता

इस घटना के बाद अमेरिका में रहने वाले भारतीय समुदाय, खासकर गुजराती प्रवासियों के बीच सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। यह मामला प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े कर रहा है।

पहले भी सामने आई कई घटनाएं

इस तरह की घटनाएं पहले भी समय–समय पर सामने आती रही हैं, जिनमें अमेरिका में काम या व्यवसाय कर रहे भारतीय मूल के लोगों को हिंसा, लूटपाट या गोलीबारी जैसी वारदातों का शिकार होना पड़ा है। कई मामलों में आरोपी अज्ञात रहे हैं या बाद में आपराधिक गतिविधियों से जुड़े पाए गए हैं।

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गन वॉयलेंस

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World News in Hindi

Published on:

26 May 2026 02:22 pm

Hindi News / World / US में गुजराती महिला की हत्या, लूट का विरोध करते ही बदमाश ने चलाई गोली

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