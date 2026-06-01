1 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

भारत को दहलाने के लिए दाऊद गैंग को फिर से जिंदा कर रहा ISI, अंडरवर्ल्ड मॉड्यूल का भंडाफोड़

Pakistan ISI Terror Network: भारत को दहलाने के लिए ISI वही करना चाहती है जो उसने 1993 में किया था। उसने 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट को अंजाम देने के लिए दाऊद मॉड्यूल का इस्तेमाल किया था। पूरा ऑपरेशन, जिसमें हथियारों की स्मगलिंग, टारगेट तय करना, लॉजिस्टिक्स और उसे अंजाम देना शामिल था।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Saurabh Mall

Jun 01, 2026

Underworld Terror Module

1993 मुंबई ब्लास्ट के जैसा भारत को फिर दहलाने की थी कोशिश, 9 अरेस्ट (AI जनरेटेड इमेज)

Underworld Terror Module:पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI भारत में बड़े आतंकी हमले करने के लिए एक बार फिर दाऊद इब्राहिम के अंडरवर्ल्ड नेटवर्क D-Company को एक्टिव कर रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हाल ही में दाऊद के एक बड़े मॉड्यूल का पर्दाफाश करके 9 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है।

जांच में सामने आया है कि ISI बिल्कुल 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट वाला पुराना फॉर्मूला दोहराना चाहती है। उस समय भी हथियारों की तस्करी, लॉजिस्टिक्स और धमाकों को अंजाम देने का सारा काम अंडरवर्ल्ड ने ही किया था, जबकि ISI ने सिर्फ फंडिंग और ट्रेनिंग दी थी।

1993 के बाद ISI ने अंडरवर्ल्ड का इस्तेमाल सीधे हमलों के लिए बंद कर दिया था और वे सिर्फ ड्रग्स के धंधे से टेरर फंडिंग कर रहे थे। लेकिन अब, भारत को दहलाने के लिए ISI ने 'झिंगाड़ा-भट्टी' का नया कॉम्बिनेशन बनाया है। इसमें दाऊद का करीबी मुन्ना झिंगाड़ा पूरे मॉड्यूल को संभाल रहा था और ISI एजेंट शहजाद भट्टी नए लड़कों की भर्ती और प्लानिंग का काम देख रहा था।

कुछ साल पहले दाऊद को शार्प शूटर्स का हुआ था भंडाफोड़

इस समय पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैसे जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा भारतीय सेना की कड़ाई के कारण बैकफुट पर हैं। साथ ही, इन संगठनों और पाकिस्तान के आकाओं के बीच भरोसे की कमी चल रही है। यही वजह है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI अब भारत में तबाही मचाने के लिए अपने पुराने मोहरे यानी अंडरवर्ल्ड दाऊद गैंग का इस्तेमाल कर रही है। कुछ साल पहले भी दाऊद गैंग द्वारा गुजरात और देश के अन्य हिस्सों में हिंदू नेताओं को निशाना बनाने की साजिश सामने आई थी।

झिंगाडा और भट्टी का खतरनाक रोल

मुन्ना झिंगाडा यह मूल रूप से मुंबई के जोगेश्वरी का रहने वाला है और भारत के माहौल को अच्छी तरह जानता है। बैंकॉक में छोटा राजन पर हमले के बाद इसे थाईलैंड में गिरफ्तार किया गया था। तब पाकिस्तान ने नकली पासपोर्ट के आधार पर इसे अपना नागरिक बताकर बचा लिया था। जेल में रहने के दौरान झिंगाडा ने नेपाल के रहने वाले लामा कामी को अपने साथ मिलाया, जिसे दिल्ली पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। कामी इस गैंग के लिए पैसों और हथियारों का इंतजाम कर रहा था।

वहीं शहजाद भट्टी सोशल मीडिया के जरिए भारत के खिलाफ नफरत फैलाकर यहां के युवाओं को इस आतंकी मॉड्यूल में शामिल करने का काम कर रहा है।

अधिकारियों ने दी चेतावनी

अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यह अंडरवर्ल्ड नेटवर्क भारत के लोकल गैंगस्टरों और युवाओं को लालच देकर अपने साथ मिलाने की कोशिश करेगा। इनके निशाने पर मुख्य रूप से धार्मिक स्थल, रेलवे स्टेशन और देश के वीआईपी (VIP) लोग हैं।

ये भी पढ़ें

राजनाथ सिंह से मिले ऑस्ट्रेलियाई डिप्टी PM का रिचर्ड मार्ल्स, भारत को लेकर दिया बड़ा बयान
राष्ट्रीय
Richard Marles Rajnath Singh Meeting

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

26/11 मुंबई हमला

पाकिस्तान की खबरें

Published on:

01 Jun 2026 03:21 pm

Hindi News / National News / भारत को दहलाने के लिए दाऊद गैंग को फिर से जिंदा कर रहा ISI, अंडरवर्ल्ड मॉड्यूल का भंडाफोड़

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘पहले चरण में सिर्फ 10 मंत्री लेंगे शपथ’, कांग्रेस नेता अशोक पट्टन ने कर्नाटक कैबिनेट को लेकर किया खुलासा

DK Shivakumar
राष्ट्रीय

राज्यसभा की 27 सीटों और 3 राज्यों की विधान परिषदों के चुनाव का ऐलान, 18 जून को होगी वोटिंग

Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar
राष्ट्रीय

क्या BJP छोड़ेंगे अन्नामलाई? नई पार्टी बनाने की अटकलें तेज

Annamalai
राष्ट्रीय

Dharmendra Pradhan Removal:क्या धर्मेंद्र प्रधान को हटाएंगे नरेंद्र मोदी? कांग्रेस बार-बार कर रही मांग

Dharmendra Pradhan, Education minister Pradhan will be removed
राष्ट्रीय

शुभेन्दु सरकार का कैबिनेट विस्तार: उत्तर बंगाल को मिली तवज्जो, युवाओं के कंधों पर जिम्मेदारी

Cabinet Expansion
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.