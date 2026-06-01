भारत को दहलाने के लिए दाऊद गैंग को फिर से जिंदा कर रहा ISI, अंडरवर्ल्ड मॉड्यूल का भंडाफोड़

मुन्ना झिंगाडा यह मूल रूप से मुंबई के जोगेश्वरी का रहने वाला है और भारत के माहौल को अच्छी तरह जानता है। बैंकॉक में छोटा राजन पर हमले के बाद इसे थाईलैंड में गिरफ्तार किया गया था। तब पाकिस्तान ने नकली पासपोर्ट के आधार पर इसे अपना नागरिक बताकर बचा लिया था। जेल में रहने के दौरान झिंगाडा ने नेपाल के रहने वाले लामा कामी को अपने साथ मिलाया, जिसे दिल्ली पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। कामी इस गैंग के लिए पैसों और हथियारों का इंतजाम कर रहा था।