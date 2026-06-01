1 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

राजनाथ सिंह से मिले ऑस्ट्रेलियाई डिप्टी PM का रिचर्ड मार्ल्स, भारत को लेकर दिया बड़ा बयान

Richard Marles Rajnath Singh Meeting: ऑस्ट्रेलियाई डिप्टी PM ने कहा कि हमारे रक्षा रिश्ते अब तक के सबसे ऊंचे शिखर पर हैं और दोनों देश रणनीतिक रूप से एक-दूसरे के बेहद करीब आ गए हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Saurabh Mall

Jun 01, 2026

Richard Marles Rajnath Singh Meeting

फोटो में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलियाई डिप्टी PM का रिचर्ड मार्ल्स (सोर्स: ANI और PTI)

India Australia Strategic Partnership: ऑस्ट्रेलिया के उप-प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस ने सोमवार को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ नई दिल्ली में एक अहम बैठक की। बातचीत के दौरान मार्लेस ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया रणनीतिक रूप से इतने करीब पहले कभी नहीं रहे और दोनों देशों के बीच रक्षा संबंध इस वक्त अपने चरम पर हैं।

रिचर्ड मार्लेस ने इस बात पर खास जोर दिया कि दोनों देशों के रक्षा संस्थानों ने मिलकर काम किया है, जिसके कारण आज रक्षा मंत्रियों के बीच हर साल बातचीत एक मजबूत व्यवस्था बन चुकी है। उन्होंने दिल्ली आने पर अपनी खुशी जताते हुए कहा कि उन्हें इस बात का गर्व है कि दोनों देशों के नेतृत्व में ये रिश्ते एक नए और ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच चुके हैं।

हम पहले कभी इतने करीब नहीं रहे: रिचर्ड मार्लेस

रिचर्ड मार्लेस ने भारत के साथ बढ़ते रक्षा संबंधों को लेकर कहा कि दोनों देश रणनीतिक रूप से इतने करीब पहले कभी नहीं रहे और यह रिश्ता गहरे भरोसे पर टिका है। मार्लेस ने बताया कि पिछले साल अक्टूबर में कैनबरा में हुई पहली बैठक के बाद से सूचना साझा करने, सैन्य और समुद्री अभ्यासों और रक्षा उद्योगों में काफी प्रगति हुई है।

मार्लेस ने आगे क्रिकेट और IPL का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा- “पिछली रात आरसीबी (RCB) की जीत में भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधों की झलक दिखी, जहां विराट कोहली के साथ ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हेजलवुड और टिम डेविड भी खेल रहे थे। उनका भी इस जीत में सहयोग है। यह दोनों देशों के मजबूत रिश्तों का एक खूबसूरत प्रतीक है।”

सैन्य तालमेल बढ़ाने पर जोर

रक्षा मंत्रालय के अनुसार, इस बैठक का उद्देश्य भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सैन्य और सुरक्षा संबंधों को और मजबूत करना है। इसमें दोनों देश अब तक हुए रक्षा सहयोग की समीक्षा करेंगे और मिलकर काम करने के नए क्षेत्रों की पहचान करेंगे।

चर्चा का मुख्य फोकस सेनाओं के बीच आपसी तालमेल बढ़ाने, रक्षा उपकरणों को मिलकर बनाने और हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा पर रहेगा। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच रणनीतिक भरोसा और बढ़ेगा।

बता दें ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स की यह यात्रा अक्टूबर 2025 की बैठक के बाद हो रही है, जो दोनों देशों के तेजी से मजबूत होते रिश्तों को दर्शाती है।

ये भी पढ़ें

ईरान के दो ठिकानों पर अमेरिका का बड़ा हमला, ड्रोन-रडार साइट तबाह, सेना ने कहा- हमारा बदला पूरा हुआ
विदेश
US Military Action Iran

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

राजनाथ सिंह

Updated on:

01 Jun 2026 01:52 pm

Published on:

01 Jun 2026 01:38 pm

Hindi News / National News / राजनाथ सिंह से मिले ऑस्ट्रेलियाई डिप्टी PM का रिचर्ड मार्ल्स, भारत को लेकर दिया बड़ा बयान

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

ममता बनर्जी ने उठाया बड़ा कदम, दो विधायकों को किया सस्पेंड

West Bengal Politics
राष्ट्रीय

‘चेकअप के बहाने किया घिनौना काम’, इलाज कराने आई नाबालिग के साथ डॉक्टर की शर्मनाक करतूत

Crime News
राष्ट्रीय

CBSE ने सिस्टम में गड़बड़ी स्वीकार की, जयराम रमेश ने कहा- ‘शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे’

Jairam Ramesh
राष्ट्रीय

Naib Tehsildar Beaten Case: विधायक बोले- मैं किसी भी तरह के टेस्ट के लिए तैयार, चाहे वह नार्को टेस्ट ही क्यों न हो, देखें Video

Naib Tehsildar Beaten case, Narco Test
अंबिकापुर

पश्चिम बंगाल में एक और TMC सांसद बापी हलदर पर हमला, गुस्साई भीड़ का दावा, ‘MP कर रहे जमाखोरी’

Bapi Haldar, Trinamool Congress MP
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.