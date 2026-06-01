राजनाथ सिंह से मिले ऑस्ट्रेलियाई डिप्टी PM का रिचर्ड मार्ल्स, भारत को लेकर दिया बड़ा बयान

रिचर्ड मार्लेस ने इस बात पर खास जोर दिया कि दोनों देशों के रक्षा संस्थानों ने मिलकर काम किया है, जिसके कारण आज रक्षा मंत्रियों के बीच हर साल बातचीत एक मजबूत व्यवस्था बन चुकी है। उन्होंने दिल्ली आने पर अपनी खुशी जताते हुए कहा कि उन्हें इस बात का गर्व है कि दोनों देशों के नेतृत्व में ये रिश्ते एक नए और ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच चुके हैं।