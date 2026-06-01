लुधियाना की फैक्ट्री में जहरीली गैस लीक से बाप-बेटे समेत 3 मजदूरों की मौत

जानकारी के अनुसार, मृतकों की पहचान मान सिंह, उनके पुत्र अमित और श्रीराम के रूप में हुई है। तीनों रोज की तरह सोमवार सुबह अपनी ड्यूटी पर पहुंचे थे। वहां पर मौजूद लोगों के मुताबिक फैक्ट्री में कामकाज सामान्य रूप से चल रहा था, तभी अचानक किसी पाइपलाइन या गैस सिलेंडर से जहरीली गैस का रिसाव शुरू हो गया। कुछ ही मिनटों में गैस पूरे परिसर में फैल गई, जिससे कर्मचारियों को सांस लेने में परेशानी, आंखों में तेज जलन और घुटन महसूस होने लगी। हालात बिगड़ते देख मजदूरों में भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई।