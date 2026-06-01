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लुधियाना की फैक्ट्री में जहरीली गैस लीक से बाप-बेटे समेत 3 मजदूरों की मौत

Ludhiana Factory Accident: पंजाब के लुधियाना में फैक्ट्री में जहरीली गैस रिसाव से बाप-बेटे समेत तीन मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई कर्मचारी घायल होकर अस्पताल में भर्ती हैं।

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लुधियाना

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Devika Chatraj

Jun 01, 2026

ludhiana factory gas leak

लुधियाना की फैक्ट्री में गैस लीक का मामला (Video Screenshot)

Ludhiana Gas Leak Case: पंजाब के लुधियाना में आज (सोमवार) तड़के एक दर्दनाक औद्योगिक हादसे ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया। पाना-चाबी (स्पैनर और रिंच) बनाने वाली एक फैक्ट्री में अचानक जहरीली गैस का रिसाव होने से अफरा-तफरी मच गई। इस हादसे में पिता-पुत्र समेत तीन मजदूरों की दम घुटने से मौत हो गई, जबकि कई अन्य कर्मचारी गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं और उनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज जारी है।

फैक्ट्री में अचानक फैली जहरीली गैस

जानकारी के अनुसार, मृतकों की पहचान मान सिंह, उनके पुत्र अमित और श्रीराम के रूप में हुई है। तीनों रोज की तरह सोमवार सुबह अपनी ड्यूटी पर पहुंचे थे। वहां पर मौजूद लोगों के मुताबिक फैक्ट्री में कामकाज सामान्य रूप से चल रहा था, तभी अचानक किसी पाइपलाइन या गैस सिलेंडर से जहरीली गैस का रिसाव शुरू हो गया। कुछ ही मिनटों में गैस पूरे परिसर में फैल गई, जिससे कर्मचारियों को सांस लेने में परेशानी, आंखों में तेज जलन और घुटन महसूस होने लगी। हालात बिगड़ते देख मजदूरों में भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई।

कई मजदूर मौके पर हुए बेहोश

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कुछ कर्मचारियों ने फैक्ट्री से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन गैस का प्रभाव इतना तेज था कि कई मजदूर मौके पर ही बेहोश होकर गिर पड़े। घटना की सूचना मिलते ही फैक्ट्री प्रबंधन, स्थानीय प्रशासन और राहत-बचाव दल मौके पर पहुंच गए। बचावकर्मियों ने सुरक्षा उपकरणों की सहायता से फैक्ट्री के भीतर फंसे कर्मचारियों को बाहर निकाला और उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया।

अस्पताल पहुंचने से पहले तीन की मौत

गंभीर रूप से प्रभावित मान सिंह और उनके पुत्र अमित को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। तीसरे मजदूर श्रीराम की भी गैस की चपेट में आने से मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही मृतकों के परिजनों में मातम छा गया। अस्पताल परिसर में परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था। वहीं अन्य घायल मजदूरों का इलाज जारी है। चिकित्सकों के अनुसार कुछ कर्मचारियों की हालत अभी भी निगरानी में रखी गई है।

पोस्टमार्टम के लिए भेजे शव

पुलिस ने तीनों मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए कैंसर अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और संबंधित विभागों ने जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि गैस रिसाव तकनीकी खराबी, सुरक्षा मानकों की अनदेखी या किसी अन्य कारण से हुआ।

सुरक्षा व्यवस्थाओं पर उठे सवाल

इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे फैक्ट्री क्षेत्र में शोक और चिंता का माहौल है। स्थानीय लोगों और श्रमिक संगठनों ने औद्योगिक इकाइयों में सुरक्षा व्यवस्थाओं की व्यापक समीक्षा की मांग की है। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

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Published on:

01 Jun 2026 02:20 pm

Hindi News / National News / लुधियाना की फैक्ट्री में जहरीली गैस लीक से बाप-बेटे समेत 3 मजदूरों की मौत

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