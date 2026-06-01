मानसून की रफ्तार तेज: IMD का भारी बारिश का अलर्ट, कई राज्यों में तेज हवाओं के साथ तूफान की आशंका

Monsoon 2026: देश में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली हैं। भीषण गर्मी के बीच कई जगहों पर बारिश हो रही है और आंधी तूफान भी देखा गया। इसी बीच मौसम विभाग का नया अपडेट सामने आया है। IMD के मुताबिक, अगले एक सप्ताह के दौरान कई जगहों पर बारिश होगी। विभाग के अनुसार, पूर्वोत्तर भारत और दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल बनी हुई हैं।