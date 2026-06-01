1 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2029 की तैयारी की तेज, 6 राज्यों में बदलेंगे अध्यक्ष, पंजाब से केरल तक बड़ा उलटफेर तय

Congress Strategy 2029 Elections: कांग्रेस हाईकमान संगठन में बड़ा फेरबदल करने की तैयारी में है। पंजाब, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक सहित कई राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष बदले जा सकते हैं, जबकि AICC स्तर पर भी पुनर्गठन पर विचार चल रहा है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Jun 01, 2026

Congress organizational reshuffle

आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों की तैयारी में जुटी कांग्रेस (Photo-IANS)

Congress: केरल में विधानसभा चुनाव जीतने और कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब कांग्रेस ने आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इसके साथ ही 2027 में कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आगामी चुनावों को देखते हुए पार्टी कई राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष बदल सकती है। इसके साथ ही अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) में भी संगठनात्मक जिम्मेदारियों का पुनर्गठन होने की संभावना है।

पंजाब से लेकर केरल तक बदलाव तय

दरअसल, सबसे बड़ा बदलाव पंजाब में देखने को मिल सकता है। पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है, इससे पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बदला जा सकता है। माना जा रहा है कि अमरिंदर सिंह राजा वडिंग की जगह चरणजीत सिंह चन्नी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। 

हालिया निकाय चुनावों में पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद राज्य इकाई में गुटबाजी और तेज हो गई है। इसलिए पार्टी नहीं चाहती है कि विधानसभा चुनाव से पहले कोई और गुटबाजी सामने आए। 

6 राज्यों में बदल सकती है प्रदेश अध्यक्ष

कांग्रेस छह राज्यों तक में प्रदेश अध्यक्ष बदल सकती है। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति लगभग तय मानी जा रही है, जबकि राजस्थान और चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश में भी नेतृत्व परिवर्तन पर चर्चा चल रही है।

केरल में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव जीतने के बाद सरकार का गठन किया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सनी जोसेफ को मंत्री बनाया गया। अब पार्टी सनी जोसेफ की जगह नए चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपना चाहती है, जिसमें सांसद कोडिकुन्निल सुरेश, बेनी बेहानन, एंटो एंटनी, यूडीएफ संयोजक अदूर प्रकाश और वरिष्ठ नेता जोसेफ वझक्कन के नाम चर्चा में हैं। यहां जातीय और सामुदायिक समीकरण भी अहम भूमिका निभा रहे हैं।

तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष के. सेल्वापेरुंथगई को भी बदले जाने की संभावना है। बताया जा रहा है कि पार्टी आलाकमान उनके कामकाज के तरीके से खुश नहीं है। इसके अलावा कर्नाटक में डीके शिवकुमार सीएम बनने जा रहे हैं। अब अटकलें लगाई जा रही हैं कि वे प्रदेश अध्यक्ष पद छोड़ सकते हैं। 

कर्नाटक में भी कांग्रेस डीके शिवकुमार की जगह नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश में जुट गई है। बताया जा रहा है कि मंत्री सतीश जारकीहोली को सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है, जबकि बीके हरिप्रसाद का नाम भी चर्चा में है।

राजस्थान और यूपी में मंथन जारी

राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के भविष्य पर भी मंथन जारी है। पार्टी नेतृत्व दोनों राज्यों में संगठन को नई दिशा देने के विकल्पों पर विचार कर रहा है।

आंध्र प्रदेश में भी बदलाव संभव है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष वाईएस शर्मिला को कर्नाटक से राज्य सभा भेजे जाने की चर्चा है। बताया जा रहा है कि पार्टी में शामिल होने के समय कांग्रेस नेतृत्व ने उन्हें यह आश्वासन दिया था।

इस बीच गोवा कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में गिरीश चोडणकर की दोबारा नियुक्ति को लेकर राज्य इकाई में असंतोष की खबरें सामने आई हैं। गोवा में भी 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं।

AICC स्तर पर भी हो सकता है फेरबदल

लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश इकाइयों के अलावा कांग्रेस में राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़ा फेरबदल हो सकता है। कई राज्यों के प्रभारियों के प्रदर्शन से पार्टी आलाकमान खुश नहीं है। इन संभावित बदलावों पर हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बीच बैठक हुई थी और इस मुद्दे पर चर्चा हुई। माना जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी संगठन में नए चेहरों को आगे लाने के पक्ष में हैं। 

ये भी पढ़ें

Patrika Explainer: कांग्रेस की बैसाखी छोड़ने की तैयारी में CM थलापति विजय, अकेले बहुमत का आंकड़ा पार करने के लिए बना रहे खास प्लान
राष्ट्रीय
image

खबर शेयर करें:

Published on:

01 Jun 2026 12:13 pm

Hindi News / National News / कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2029 की तैयारी की तेज, 6 राज्यों में बदलेंगे अध्यक्ष, पंजाब से केरल तक बड़ा उलटफेर तय

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

ऑनलाइन नहीं होंगे NEET-UG 2026 की एग्जाम, SC ने NTA को निर्देश देने से किया इनकार

NEET UG Exam 2026
राष्ट्रीय

पश्चिम बंगाल में मंत्रिमंडल विस्तार में RSS की छाप, संघ से जुड़े विधायक बने मंत्री

CM Suvendu Adhikari
राष्ट्रीय

आम आदमी कुछ नहीं? प्रेगनेंट पत्नी को ले जा रहे पति ने सड़क पर दिया धरना, गर्वनर के लिए ट्रैफिक रोकने पर जताया गुस्सा

Man protest on road
राष्ट्रीय

2 साल पहले 2 TMC नेता ममता बनर्जी का साथ छोड़कर भाजपा में आए, अब बनाए गए मंत्री, जानें कौन हैं दोनों?

West Bengal Cabinet Expansion
राष्ट्रीय

बंगाल में शुभेन्दु कैबिनेट का हुआ विस्तार, 35 नए मंत्रियों ने ली शपथ; जानें किस-किस ने ली शपथ

Bengal government cabinet expansion
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.