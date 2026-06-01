कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2029 की तैयारी की तेज, 6 राज्यों में बदलेंगे अध्यक्ष, पंजाब से केरल तक बड़ा उलटफेर तय

Congress: केरल में विधानसभा चुनाव जीतने और कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब कांग्रेस ने आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इसके साथ ही 2027 में कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आगामी चुनावों को देखते हुए पार्टी कई राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष बदल सकती है। इसके साथ ही अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) में भी संगठनात्मक जिम्मेदारियों का पुनर्गठन होने की संभावना है।