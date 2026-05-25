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Karnataka CM Row: कर्नाटक में बदलेगा सीएम? दिल्ली जाने से पहले मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की आई प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा

Karnataka CM Row: सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि मुझे दिल्ली बुलाया गया है। कल सुबह 11 बजे बैठक है, लेकिन मुझे एजेंडा नहीं पता। वेणुगोपाल ने मुझे तारीख और समय की जानकारी दी है।

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बैंगलोर

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Ashib Khan

May 25, 2026

Siddaramaiah, DK Shivakumar

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार (Photo - IANS)

Karnataka CM Row: कर्नाटक में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर खींचतान जारी है। इसी बीच आलाकमान ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को 26 मई को दिल्ली पहुंचने का आदेश जारी किया है। बताया जा रहा है कि सीएम सिद्धारमैया और आलाकमान की बंद कमरे में बैठक होगी। आलाकमान द्वारा दिल्ली बुलाए जाने पर अब सिद्धारमैया की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बैठक के एजेंडे की जानकारी नहीं है।

मीडिया से बात करते हुए सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि मुझे दिल्ली बुलाया गया है। कल सुबह 11 बजे बैठक है, लेकिन मुझे एजेंडा नहीं पता। वेणुगोपाल ने मुझे तारीख और समय की जानकारी दी है।

नेतृत्व परिवर्तन को लेकर क्या बोले सीएम? 

इस दौरान उन्होंने प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर भी बयान दिया। सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि अटकलें हमेशा लगती रहती हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने केंद्र सरकार पर बढ़ती ईंधन कीमतों को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा सरकार ने जनता से किए गए वादों को पूरा नहीं किया और लोगों को गुमराह किया गया है।

क्या डीके शिवकुमार जाएंगे दिल्ली? 

वहीं इस बैठक में डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के शामिल होने की संभावना कम है। दिल्ली बुलावे पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि अगर मुझे बुलाया जाएगा तो मैं जाऊंगा। मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही अटकलों के बारे में उन्होंने कहा कि मुझे इसके बारे में नहीं पता; मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहता। यह मेरा काम नहीं है।

रणदीप सुरजेवाला ने क्या कहा? 

प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन और सिद्धारमैया को दिल्ली बुलाने पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि पार्टी राज्य सभा और MLC चुनावों पर सलाह-मशविरा कर रही है। इसलिए, कृपया अटकलें न लगाएं।

पेट्रोल-डीजल के दामों को लेकर साधा निशाना

सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि पिछले 11 दिनों में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों में चार बार बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने बताया कि बेंगलुरु में पेट्रोल की कीमत लगभग 110.93 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 98.89 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई है।

उन्होंने यह भी दावा किया कि मई 2014 में पेट्रोल 71.41 रुपये और डीजल 56.71 रुपये प्रति लीटर था, जबकि एलपीजी की कीमत 412 से बढ़कर 915.50 रुपये हो गई है।

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Published on:

25 May 2026 01:55 pm

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