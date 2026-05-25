Karnataka CM Row: कर्नाटक में बदलेगा सीएम? दिल्ली जाने से पहले मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की आई प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा

Karnataka CM Row: कर्नाटक में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर खींचतान जारी है। इसी बीच आलाकमान ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को 26 मई को दिल्ली पहुंचने का आदेश जारी किया है। बताया जा रहा है कि सीएम सिद्धारमैया और आलाकमान की बंद कमरे में बैठक होगी। आलाकमान द्वारा दिल्ली बुलाए जाने पर अब सिद्धारमैया की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बैठक के एजेंडे की जानकारी नहीं है।